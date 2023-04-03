AirBaltic, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı

AirBaltic tarafından gerçekleştirilen ilk uçuş için İstanbul Havalimanı'nda etkinlik düzenlendi.

Letonya merkezli hava yolu şirketi AirBaltic, İGA İstanbul Havalimanı ile Riga Uluslararası Havalimanı arası karşılıklı direkt uçuşlarına başladı. AirBaltic tarafından gerçekleştirilen ilk uçuş için İstanbul Havalimanı'nda etkinlik düzenlendi. Havalimanındaki etkinliğe AirBaltic şirketini temsilen Satış Müdürü Jevgenij Kozyrev katıldı.

Gerçekleşen ilk uçuşa ilişkin açıklamalarda bulunan AirBaltic Başkanı ve CEO'su Martin Gauss, “Bu yıl yaz sezonumuzu resmi olarak açmaktan ve güzel İstanbul'u Letonya'nın Riga kentindeki ana üssümüze bağlayan direkt uçuşları başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni bağlantının, Türkiye'deki yerel gezginlerin Baltık'taki evimizi ziyaret etmelerine ve Riga'nın sunduğu zengin tarihi, canlı sanatı ve çok yönlü deneyimleri keşfetmelerine olanak sağlayacağını umuyoruz'' ifadelerini kullandı.

İstanbul ile Riga arası direkt uçuşların ortalama 3 saat sürmesi bekleniyor.