"Ajans Saati"nin bu haftaki konuğu Celalettin Deniztoker

TRT Spor'da her cuma yayınlanan Ajans Saati'nin konuğu bu hafta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Celalettin Deniztoker olacak.

Ajans Saati sporun her branşından konukları her hafta izleyici ile buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta konuk olacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Celalettin Deniztoker ve İstanbul BBSK Voleybol Takımı Kaptanı Özkan, başarı hikayelerini anlatacak. Yasin Dallı'nın moderatörlüğünde İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl, Anadolu Ajansı Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan ve Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı'nın soru ve yorumlarıyla Ajans Saati her cuma ekranlarda.