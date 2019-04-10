Ajax ile Juventus yenişemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Ajax, Johan Cruyff Arena'da Juventus'u ağırladı. Konuk ekip, 45. dakikada Portekizli yıldız Ronaldo ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı Juventus'un üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Hollanda ekibi, 46. dakikada David Neres ile eşitliği yakaladı. İlerleyen dakikalarda skorda değişiklik olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İki takım arasındaki rövanş 16 Nisan'da İtalya'da oynanacak.