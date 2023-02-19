Ajaxlı oyuncu Kudus golünü attı, Atsu'yu andı

Hollanda Eredivisie'nin 22. haftasında Ajax, Sparta Rotterdam'ı 4-0 mağlup ederken, maçın son golünü kaydeden Ganalı oyuncu Mohammed Kudus, depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu'yu andı.

Hollanda Eredivisie'nin 22. haftasında Ajax, Johan Cruijff Arena'da Sparta Rotterdam'ı konuk etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 6 ve 64. dakikalarda Dusan Tadic, 27. dakikada Kenneth Taylor ve 84. dakikada Mohammed Kudus kaydetti. Son golün sahibi Kudus golün ardından formasını çıkararak tişörtündeki "Huzur içinde uyu Atsu" yazısını gösterdi ve Christian Atsu'yu andı.