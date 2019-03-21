AK Parti Ataşehir Adayı İsmail Erdem, Kars, Ardahan, Iğdırlılar ile bir araya geldi

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir'de Kars, Ardahan, Iğdırlılar ile bir araya geldi. Başkan Erdem, “Kardeşlik duygularımızı zedelemeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz” dedi.

Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde gerçekleşen Kars, Ardahan, Iğdırlılar buluşmasına AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Demir ve Şamil Ayrım, Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem ile yüzlerce Karslı, Ardahanlı, Iğdırlı vatandaş katıldı. Kars, Ardahan ve Iğdırlılar, İsmail Erdem'i coşkuyla, meşaleler ve davul zurna ile karşıladılar.

“Çocuklarımızın, gençlerimizin, ülkemizin geleceği için Cumhur İttifakı'na evet diyoruz”

Kardeşlik duygularını zedelemeye çalışanlara fırsat vermeyeceklerini söyleyen Başkan İsmail Erdem, “Bizler tarih boyu bin yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşadık. Milletçe en zor zamanlarda dimdik ayağa kalktık. Kurtuluş Savaşı'nda, Milli Mücadelede Anadolu topraklarında düşmanların temizlenmesi için, aynı 15 Temmuz'daki gibi 7'den 70'e seferber olduk. Onun için aynı inançla, aynı ruhla, aynı gaye ile diyoruz ki, 31 Mart'ta da Anadolu insanları olarak çocuklarımızın, gençlerimizin, ülkemizin geleceği, selameti için Cumhur İttifakı'na evet diyoruz. Farklı farklı düşünceler, farklı farklı tezgâhların peşinde koşanların bütün oyunlarını boşa çıkartarak geleceğimizi teminat altına alacağız” dedi.

“416 bin komşumuza hizmet edeceğiz”

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Kars, Ardahan ve Iğdırlılar buluşmasında yaptığı konuşmada şunları kaydetti; “Belediyelerimiz bütün imkânlarını seferber ederek vatan, bayrak sevgisi ile gençleri yetiştiriyorlar. Sancaktepe'de biz böyle yaptık. Ataşehir'in 17 mahallesi var. Ataşehir'de 416 bin komşumuz yaşıyor. Biz 1 Nisan'da göreve geldiğimiz zaman 416 bin komşumuza hizmet edeceğiz. Bizde ayrı gayrı yok, sokak ayırmayız, cadde ayırmayız, mahalle ayırmayız, memleket ayırmayız. Edirne'den Kars'a 82 milyon insanımızın kaderi aynı. 1 Nisan'dan sonra “Gönül Belediyeciliği” ile ayrım yapmadan, tüm Ataşehirlilere hizmet ulaştıracağız.”