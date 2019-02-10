AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı Erdem: “Bu seçim Ataşehirli çocuklarımızın seçimi”

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Sancaktepe'deki model eğitim sistemini örnek göstererek, “Ailelere diyoruz ki bu seçim sizin çocuklarınızın seçimi olacak. Çocuklarınız okusun, topluma, devlete faydalı genç olmasını istiyorsanız 31 Mart'ta bu değişimin gerçekleşmesi lazım” dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Esatpaşa Mahallesi'nde Isparta Yalvaç Balkonak Köyü Derneği üyeleri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Programda konuşan Erdem, Sancaktepe'de 10 yılda model eğitim sistemi oluşturduklarının altını çizerek, “Sancaktepe'de eğitim seviyesi İstanbul ortalamasının üzerine çıktı. Eğitimde çok sağlıklı bir altyapı oluşturduk. Bir milletin, bir devletin güçlenmesi önce eğitimden başlar. Onun için Sancaktepe'de eğitimi öne aldık, kültürü öne aldık. Sancaktepe'de kültürlü, eğitimli bir gençlik geliyor. Aynısını Ataşehir'de yapmak zorundayız. Onun için ailelere diyoruz ki bu seçim sizin çocuklarınızın seçimi olacak. Çocuklarınız okusun, topluma, devlete faydalı genç olmasını istiyorsanız 31 Mart'ta bu değişimin gerçekleşmesi lazım” dedi.