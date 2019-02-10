İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı Erdem: “Bu seçim Ataşehirli çocuklarımızın seçimi”

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Sancaktepe’deki model eğitim sistemini örnek göstererek, “Ailelere diyoruz ki bu seçim sizin çocuklarınızın seçimi olacak.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Sancaktepe'deki model eğitim sistemini örnek göstererek, “Ailelere diyoruz ki bu seçim sizin çocuklarınızın seçimi olacak. Çocuklarınız okusun, topluma, devlete faydalı genç olmasını istiyorsanız 31 Mart'ta bu değişimin gerçekleşmesi lazım” dedi.


Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Esatpaşa Mahallesi'nde Isparta Yalvaç Balkonak Köyü Derneği üyeleri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Programda konuşan Erdem, Sancaktepe'de 10 yılda model eğitim sistemi oluşturduklarının altını çizerek, “Sancaktepe'de eğitim seviyesi İstanbul ortalamasının üzerine çıktı. Eğitimde çok sağlıklı bir altyapı oluşturduk. Bir milletin, bir devletin güçlenmesi önce eğitimden başlar. Onun için Sancaktepe'de eğitimi öne aldık, kültürü öne aldık. Sancaktepe'de kültürlü, eğitimli bir gençlik geliyor. Aynısını Ataşehir'de yapmak zorundayız. Onun için ailelere diyoruz ki bu seçim sizin çocuklarınızın seçimi olacak. Çocuklarınız okusun, topluma, devlete faydalı genç olmasını istiyorsanız 31 Mart'ta bu değişimin gerçekleşmesi lazım” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.