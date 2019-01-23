AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, “Sancaktepe'de imarsız mahallemiz kalmadı. 18 tane mahallenin tamamını 5 ayda bitirdik”

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı ve Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem Ateşehir'de Gümüşhaneliler ile bir araya geldi. Kahvaltı programında konuşma yapan Başkan İsmail Erdem, Ataşehir'deki imar sorunun dile getirerek, “Sancaktepe'de imarsız mahallemiz kalmadı. 18 tane mahallenin tamamını 5 ayda bitirdik” dedi.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı ve Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem Gümüşhaneliler ile kahvaltı programında bir araya geldi. Küçükbakkalköy Mahallesi'nde gerçekleşen programda Başkan İsmail Erdem Ataşehir İlçesi'nin imar ve ruhsat sorunlarını dile getirdi.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı ve Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, “Ataşehir'in durumu belli. İki seçim CHP aldı. Hizmet ortada halka bakış ortada. Adamların çok da bir dedi yok. Bizim gece uyumadığımız zamanlar vardır. Burada imar sorunundan mülkiyet sorununa kadar her şey var. Yeni Çamlıca bölgesinin mülkiyeti daha bitmişi değil hepten de kör düğüm oldu şimdi. Yenisahra Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Mustafa Kemal Mahallesi, Aşık Veysel Mahallesi, Ferhatpaşa Mahallesi imar sorunu var. Kayışdağı'nda 30- 40 yılda yapılaştı daracık sokaklara sıkıştı. Sancaktepe'de imarsız mahallemiz kalmadı. 18 tane mahallenin tamamını 5 ayda bitirdik. 2009'da çıkardı, 2010'un Şubat ayında da tamamladık. O günden bugüne 100 bin bağımsız konut, 20 bin iş yeri ve ofis inşaat ruhsatı verdik” dedi.