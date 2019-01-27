AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem'den imar müjdesi

Yenisahra'da halkın sorunlarını dinleyen Erdem, mahalle sakinlerine imar sözü verdi.

Ataşehir'i sokak sokak gezerek halkın sorunlarını dinleyen Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, mahalle sakinlerine imar sorununu çözeceğini söyledi. Ataşehir'in en büyük sorunlarından bir tanesi olan imar sorunundan şikayetçi olan Gülsüm Uzun isimli vatandaş, “Biz imarımızı istiyoruz. 49 yaşındayım. Bu saatten sonra nedir buralar böyle. Ben Kazım Karabekir'de okudum yürüyerek gidiyordum, halen yürüyoruz. Hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz” dedi.

40 senedir imar sorunlarının çözülmediğini ifade eden Metin Çarpar isimli vatandaş ise, “40 senedir o yapılacak, bu yapılacak, hiçbir şey yok. Köylerimiz buradan daha güzel. Hakikaten gülünecek bir şey. Bize çalışacak adam lazım, siyasetçi değil. Akmış karaymış ben onda değilim, iş yapacak adam lazım” şeklinde konuştu.