İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'den rekor ziyaret

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem bir hafta içinde 96 farklı noktayı gezerek rekor ziyarette bulundu.


Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem seçim çalışmaları kapsamında Ataşehirli vatandaşları ve esnafı dolaşarak rekor ziyarette bulundu.


Günde 16 saat aralıksız mesai harcayan Başkan İsmail Erdem Ataşehir'i sokak sokak gezerek seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bir anını dahi boş geçirmeyen Erdem, Ataşehir ilçesinin sorunlarını çözüme ulaştırmak için halk ile birebir görüşüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.