AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy'a anlamlı hediye

İbrahim Ulusoy'a kadın bir seçmen kendi elleriyle yaptığı cam mozaikli Elif ve Vav harfli, usta şair Necip Fazıl Kısakürek'in şiirin olduğu anlamlı bir tablo hediye etti.

İbrahim Ulusoy, Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosunda kadın seçmenlerle buluştu. Ulusoy, burada kadın seçmenlere yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmanın sonrasında bir kadın seçmen kendi elleriyle yaptığı Elif ve Vav yazılı cam mozaik işlemeli bir tablo hediye etti. Tablonun arkasında ise Necip Fazıl Kısakürek'e ait, “Ey Rabbim, sen Elif gibi dik tutarsın da ben Vav gibi eğilmem mi yollarında” dizeleri yer aldı.

Başkan adayı Ulusoy, anlamlı tablo için kadın seçmene teşekkürlerini iletti.