AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy: “Ambarlı turizm merkezi olacak”

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Deniz Köşkler Mahallesi'nde düzenlenen Balkan ve Rumeli Türkleri ile buluşma programında vatandaşlar ile bir araya geldi. Programa AK Partili Milletvekilleri Tülay Kaynarca, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Avcılar İlçe Başkanı Muhammet Nur Kutun katıldı.

Programda bir konuşma yapan Ulusoy, Balkan Türkleri Kompleksi, Balkan Türkleri Kültür evinin yapılacağının vaadini vererek, “Avcılar'ın başlangıcı olan Ambarlı'da Ambarlı Köy içinde tarihi tekrar hayata geçireceğiz. Geçmiş tarihimiz ile tekrar gönül köprüleri kurup tarihi Ambarlı Köyü'nü restore edeceğiz. Sizler yine taş evlerde ve ahşaptan yapılan o güzel eski köy evlerinde yaşayacaksınız hem de Ambarlı da turizm merkezi olacak, tekrar hayırlı olsun kutlu olsun” dedi.