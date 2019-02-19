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AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Ulusoy'un çalışmaları devam ediyor

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

İbrahim Ulusoy, seçim çalışmalarına bir dizi esnaf ziyareti ve kurum ziyaretleri ile devam etti.


31 Mart yerel seçimlerine yaklaşılırken İbrahim Ulusoy, seçim çalışmalarına bugün Üniversite Mahallesi'nde devam etti. Çalışmalar kapsamında Ulusoy ve beraberindeki heyet İGDAŞ Avcılar, Üniversite Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. İGDAŞ'ta bir bir vatandaşları ziyaret eden Ulusoy, vatandaşlar ile uzun süre sohbet edip projelerinden bahsetti. Ulusoy, çalışmalar kapsamında esnafı da kapı kapı dolaştı.

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