Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner:”Roman vatandaşlarımızın gelir seviyesi artacak”

Roman vatandaşların evlerine ekmeği, çiçek üreticiliği ve satıcılığı yaparak götürdüğün söyleyen Ak Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner,“Çatalca'ya sera kuracağız. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşüyoruz. Roman vatandaşlarımızın ekonomik gelir seviyesi artacak”dedi.

Seçim çalışmalarına yoğun şekilde devam eden Ak Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Roman vatandaşların tek tek sorunlarını dinleyen Mesut Üner,“Belediyeyi kazandığınız takdirde bizleri işten çıkartacağınıza dair bir söylenti yayıldı.” sözüne “Size söz veriyorum, hiç biriniz işten çıkartılamayacak. Biz kimsenin ekmeğiyle oynamayız. Mevcut kadroları azaltmak için değil, artırmak için geliyoruz. Bizim emeğe saygımız var. Diğer partinin yaptığı gibi, mazbatayı alır almaz 357 kişiyi işten çıkartmayacağız. Biz 300 olan kadroyu 500'e çıkartmanın hesaplarını yapacağız.”şeklinde cevap verdi.

“Çatalca'mızın yapısına uygun evler inşa edeceğiz”

“Eğer seçimi kazanırsanız bütün evlerimizi yıkacağınızı söylüyorlar” yorumunu “Böyle bir şey söz konusu bile değil. Çatalca'mızın yapısına uygun evler inşa edeceğiz, cüzi ücretler karşılığında bu evleri sizlere sunacağız”şeklinde yanıtladı.

“Çatalca'nın bir 5 yıl daha kaybetme lüksü yok”

Ak Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Üner,konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çatalca'nın bir 5 yıl daha kaybetme lüksü yok. Çatalca'mızın hizmet bakımından yoksun kalmaması için Ak Belediyeciliğe ihtiyacı var,bu hizmet fırsatını iyi değerlendireceğiz. Biz belediye çalışanlarının maaşlarını ödemek için arazi satanlar gibi davranmayacağız.”

“Roman vatandaşlarımızın gelir seviyesi artacak”

Roman vatandaşların gelirlerini artırmak için İBB ile koordine halinde proje geliştirildiklerini ifade eden Ak Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Üner,“Çatalca'da 8 bine yakın roman vatandaşımız var. Roman vatandaşlarımızın evlerine ekmeği çiçek üreticiliği ve satıcılığı yaparak götürüyor. Çatalca'ya sera kuracağız. Roman vatandaşlarımız seralarda çiçeklerini yetiştirecek. Yetiştirilen çiçeklerin İstanbul'un diğer ilçelerinde satılmasını sağlayacağız. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşüyoruz. Bize bu iş için yer verilecek. Böylece Roman vatandaşlarımızın ekonomik gelir seviyesi artacak”dedi.

Çatalca için değişim vakti

Bu dönemde, mevcut yönetim değişmezse mevcut borçların daha da katlanacağına vurgu yapan Üner, “Bunun sonucunda Çatalca'mız kaybedecek. Çatalca'dan yol geçerken ‘Çatalca'yı ikiye böldüler, artık esnafımız iş yapamayacak" dedi. Ancak yol kenarındaki esnaflarımızın hiç de öyle bir sorunu olmadı. Aksine hafta sonları pikniğe gelen insanlar alışverişlerini yol kenarındaki esnaflarımızdan yapıyor. Artık değişim ve yenilik zamanı” diye konuştu.