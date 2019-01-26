AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Aydın: "Venezuela'nın arkasında 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen bir lider var"

Aydın, "Venezuela'nın arkasında 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen bir lider var" dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi gerçekleştirdiği temaslar kapsamında partisinin Çiğdem ve Örnekköy seçim irtibat bürolarını ziyaret etti. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Aydın, "Amerika, Venezuela'da halkın seçtiği devlet başkanı olan Nicolas Maduro'yu tanımadığını söylüyor ve meclis başkanını ülkenin geçici devlet başkanı ilan ediyor. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanımızın telefonuyla kendini güçlü hissediyor, 'Benim arkamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin -Dünya 5'ten büyüktür- diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var, o benimle beraber. Ben de burada halkımla birlikteyim, hiçbir yere gitmiyorum. Amerika'yı da dinlemiyorum, umursamıyorum. Amerika'nın buradaki tüm temsilcileri ülkemi 72 saat içerisinde terk etsinler. Burayı terk edecek olan ben değil, Amerika'nın temsilcileridir. Ben Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek aldım' diyor. Dünyanın birçok ülkesinde bu psikoloji var. İşte o genel başkanımız ve beni bu göreve layık görünce çok büyük onur, mutluluk duydum" ifadelerini kullandı.

"Amacımız Beykoz halkının mutluluğunu artırmaktır"

Beykoz'da yaşayanların burada yaşamaktan mutluluk duyduğunu ve Beykoz halkının mutluluğunu artırmak istediklerini söyleyen Başkan Aydın, "Açık konuşmak gerekirse, seçilirsem çöp toplamak, park yapmak için belediye başkanlığı yapmayacağım. Bunlar zaten bizim asli görevimizdir. Bizim hem onları yapıp hem de bunların üzerine farklı bir şeyler koymamız gerekiyor. Beykoz'un, Beykoz'da yaşayanların mutluluğuna katkı sağlayacak güzel işler yapmamız lazım. Beykozlular şanslı. Bir çalışma yaptırdım. O çalışmaya göre Beykoz'da yaşayanların burada yaşamaktan mutlu olma oranı yüzde 83 çıktı. İstanbul'da aidiyet duygusunun böylesine geliştiği bir başka ilçe yok diye düşünüyorum. Bu oran Beykozlunun Beykoz ile barışık olduğunu gösteriyor. Şimdi benim görevim, bu yüzde 83'lük oranı aşama aşama yüzde 100'e taşımaktır. Bizim asıl yapmak istediğimiz, mesai arkadaşlarımızla birlikte çalışarak bu mutluluğu artırmaktır" şeklinde konuştu.

"Hedeflerimizi gerçekleştirmenin yolu huzur ve barış ortamından geçer"

Gelecekle ilgili hayaller kurmanın ülkede huzur ve barış ortamının bulunmasına bağlı olduğunu belirten Aydın, "Ülkemizde huzur ortamı varsa, güven ortamı varsa o zaman bireysel hedeflerimizi gerçekleştirmeyi hayal edebiliriz. Yani şu ay yıldızlı bayrak burada varsa işte o zaman biz gelecekle ilgili güzel beklentiler içerisinde olabiliriz. O yoksa gerisi boştur" dedi.

Başkan Aydın'ın konuşma yaptığı sırada söz isteyen bir vatandaş, "4 dönem, 20 yıl boyunca belediye başkanlığı yapmış olan bir büyüğümüzü Beykoz'a gönderdiği için Cumhurbaşkanımıza bizzat teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Sizlerin de Beykoz'da başarılı olacağına inanıyorum. Siz bu vatanın özbeöz evladısınız. Beykoz'a hayırlı olsun, hoş geldiniz" dedi. Başkan Aydın, vatandaşın iyi dileklerine teşekkür etti.

Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, konuşmasının ardından bölge esnafını tek tek dolaştı, vatandaşlarla sohbet etti.

Öte yandan Başkan Aydın, Örnekköy Spor Kulübünün tesisini ziyaret ederek orada bulunanlarla birlikte fotoğraf çektirdi.