AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, aday adayları ile bir araya geldi

Başkan Aydın bu kez, AK Parti'nin Beykoz Belediye Başkan Aday Adayları ile yemekte bir araya geldi, aday adaylarının görüş ve önerilerini dinledi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, seçim çalışmalarına devam ediyor. 31 Mart Yerel Seçimleri çerçevesindeki temaslarını sürdüren Başkan Murat Aydın, Beykoz ilçesinin AK Parti Belediye Başkan Aday Adaylarıyla, yemekte bir araya geldi. Programa AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve AK Parti Beykoz Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Engin Yıldız da katıldı. Yemeğin ardından gerçekleştirilen toplantıda gündeme ilişkin konular ele alındı, aday adayları Başkan Aydın'a görüş ve önerilerini iletti. Tüm aday adaylarını tek tek dinleyen Aydın, kendisine sunulan görüş ve önerileri dikkatli bir şekilde not aldı.

Toplantı, Başkan Murat Aydın ve AK Parti Beykoz Aday Adaylarının hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.