AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz'un iki unutulmaz isminin kabrini ziyaret etti, dua okudu. Aydın, daha sonra Beykoz Kasrına giderek, incelemelerde bulundu.

AK Parti'nin Beykoz'dan belediye başkan adayı olarak gösterdiği Murat Aydın, Beykoz'daki ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Murat Aydın bu kez, Beykoz'un unutulmaz isimlerinden Şahin Köktürk ve İbrahim Kelle'nin kabirlerine gitti, burada onlar için dua etti. Şahin Köktürk ve İbrahim Kelle'nin Beykoz halkı için çok kıymetli isimler olduğunu söyleyen Aydın daha sonra, Beykoz'un önemli tarihi değerlerinden biri olan Mecidiye Kasrına uğradı. Başkan Aydın, kasır içerisinde bulunan sosyal tesise girdi ve burada kahvaltı yapan kadınlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz Mecidiye Kasrındaki incelemelerinin ardından oradan ayrıldı.