AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, ev ziyaretlerine başladı

Başkan Aydın'ın ilk durağı Beykoz'un sevilen simalarından İsa Köse'nin evi oldu. Ziyaret esnasında renkli görüntüler oluştu.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye başladı. Başkan Aydın'ın Beykoz'daki ilk durağı ilçenin sevilen simalarından İsa Köse'nin evi oldu. İsa Köse, ablası ve eniştesi, Başkan Aydın'ı evlerinde ağırladı. Başkan Aydın, ev ahalisiyle uzun süre sohbet etti ve onların sorunlarını dinledi. İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonunu eline alan Başkan Aydın, İsa Köse'ye duygu ve düşüncelerini sordu. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

Sohbetin ardından Aydın, evdekiler için getirdiği hediyeleri kendilerine takdim etti. Başkan Aydın, İsa Köse'ye hediye ettiği kol saatini Köse'nin koluna bizzat kendisi taktı. Aldığı hediye karşısında mutlu olan Köse, Başkan Aydın'a teşekkür etti. İsa Köse'nin, Başkan Aydın'ın üzerindeki takım elbiseyi çok beğendiğini söylemesi üzerine Aydın, Köse'nin doğum gününde kendisine bir takım elbise hediye edeceğini söyledi.

Başkan Murat Aydın'ı evlerinde misafir eden İsa Köse ve ailesi, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde başarılar dileyerek kendisini sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi. Murat Aydın daha sonra İsa Köse ve ailesiyle vedalaştı ve onların duaları eşliğinde evden ayrıldı.