AK Parti Bolu Başkan Adayı Metin: "Bolu'yu çekim merkezi yapacağız"

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, 96 gündür yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Bolu'yu çekim merkezi yapacağız" dedi.

Gümrük Ekonomi ve Ticaret Bakan Yardımcılığı da yapan AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Metin, "Çok güzel bir tecrübe. 7 yıldır bakan yardımcısı olarak devletimize, milletimize hizmet etmek için Gümrük Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı'nda hizmet etme şerefine nail oldum. Bu dönem Cumhurbaşkanımız tarafından şahsımın adaylığı uygun görüldü. Biz 96 gündür Bolu kazan, biz kepçe dolaşıyoruz. Bolu'daki bütün kesimlere ulaşmaya çalışıyoruz. Beklentilerini alıyoruz. Bunlara da Bolu halkı fırsat verirse, ilerleyen günlerde hizmete dönüştürmek üzere hazırlığımızı tamamladık" diye konuştu.

"Genç yaşta siyasete başladım"

Genç yaşta siyasete başladığını söyleyen Fatih Metin, "Genç yaşta siyasete başladım. İl başkanlığı, milletvekilli, bakan yardımcılığı görevinde bulundum. Yasama yürütme organında çalışma imkanı buldum. Bu iyi bir tecrübe. Merkezi anlamda hükümette çalışırken, şimdi yerelde vatandaşla birebir diyalog halinde direkt ulaşan hizmet anlayışını ortaya koyacağız. Yerel imkanların sınırları belli. Siz o sınırlı imkanlarla vatandaşa sınırlı hizmet yaparsanız. Onlarla aranızdaki uyum, sizi daha yukarılara taşır. Vatandaşlarımız bunların farkında. Diyaloglarda bunları görüyoruz. Bu uyumu yakalayacak ortak bir noktayı sandıkta yakalayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"Bolu'yu çekim merkezi yapacağız"

Bolu'da Allah'ın bahşettiği güzelliklerin olduğunu vurgulayan Metin, "Abant Kartalkaya gibi doğal güzellikleri var. Benim arzum bu imkanları sağladıktan sonra vatandaşın burayı ziyaretinden sonra Bolu merkeze uğramaları. Bu merkezlere gelen misafirler, Bolu merkeze uğramadan gidiyor. Bolu merkezinde şu anda cazibe merkezi yok. İnşallah yeni dönemde Bolu'yu bir çekim merkezi yapacağız. Bundaki en önemli argüman 5000 bin yıllık tarihi. Bolu yarım adası projemiz var. Bolunun aşçıları bütün dünyada ülkemizi temsil ediyor. Türkiye'nin herhangi bir yerinden buraya yemek yenilmeye geleceği gastronomi merkezi olması için çalışacağız" açıklamasında bulundu.

"Yeni dönemde çocuklarımıza güzel hizmetlerimiz olacak"

Çocuklara yönelik de çalışmalarını anlatan Fatih Metin, şunları kaydetti:

"Öğrencilerle çok yakın diyalog halinde bir çalıştay gerçekleştirdik. Rapora ilişkin olarak broşür hazırladık. Sahada çocuklarla haşır neşir olduk, talepleri hizmete geçireceğiz inşallah. Yeni dönemde çocuklarımıza güzel hizmetlerimiz olacak. İnşallah Bolulu vatandaşlarımıza yeni dönemde yeni şeyler söyleyeceğiz. Bütün projelerde çevreye duyarlı projelere imza atacağız. Bu kapsamda geri dönüşümden sağlanan kalemin ucundaki çam tohumunda 14-28 gün arasında toprağa diktiğini zaman yeşeriyor. İnşallah bu kalemle güzel yazılar ve çam tohumundan da güzel çamlar yetişmesini sağlayacağız. Bolu'yu en iyi şekilde geleceğe taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Şehri çok farklı yerlere taşımak istiyoruz. Yazılım Üniversitesi ve kodlama projelerimiz var. Türkiye'nin teknolojiyi en iyi kullanan ili olacağını düşünüyoruz."

"Gelen bakanlarımız Bolu'muza güzel müjdeler bırakarak gittiler"

Bolu'ya gelen bakanların güzel müjdeler bırakarak gittiklerinin altını çizen başkan adayı Metin, "Gelen her bakan boş gelmedi. Bolu'muza güzel müjdeler bırakarak gittiler. Bunlardan en önemlisi bolunun içme suyu. Bu suyu memba suyuna dönüştürmek istiyoruz. Tarım Orman Bakanlığı 25 milyonluk bir destek verecek. 2019 yılında bunu tanıştırmak istiyoruz. Sanayi Teknoloji Bakanımız, yazılım üniversitesi gibi projelerin Bolu'ya uygulanması konusunda destekleyeceğini ifade etti. Bolu'da kentsel dönüşümün adımını attık, çevre şehircilikle. Bütün bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yerel yönetim merkezi, yönetim uyumu çok önemli. Bolu'nun geleceğini bu şekilde daha rahat ve hızlı kurabiliriz. Ulusal kalkınma yerel kalkınmadan başlar. Burada ne kadar hızlı başarabilirsek bu Türkiye geneline yansıyacak" dedi.