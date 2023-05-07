AK Parti Büyük İstanbul Miting alanı havadan böyle görüntülendi

Görüntülerde, vatandaşların dev Türk bayrağı açtığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Büyük İstanbul Mitingi”nde katıldı. Erdoğan, mitinge resmi katılım rakamının 1 milyon 700 bin olduğunu söyledi. Miting alanı dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların alanı doldurduğu ve dev Türk bayağı açtığı görüldü.