AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal: “Yatay mimariden taviz yok”

Esnafların sorunlarını dinleyen Uysal, “Yatay mimariden ve estetikten taviz yok” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal seçim çalışmaları kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarıyla bir araya geldi. Daha sonra 19 Mayıs Mahallesi'nde Büyükçekmece Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Erdem Aydın'ın da katılımıyla esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Uysal, “yatay mimari” sözü verdi.

Büyükçekmece'ye yatay mimari sözü

Sabah kahvaltısında Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Mevlüt Uysal, “AK Parti kazanırsa Büyükçekmece'ye yüksek binalar dikilecek, çarpık kentleşme olacak” şeklinde çıkan haberlere cevap verdi. Uysal, “Cumhurbaşkanımızın talimatı var kesinlikle yatay mimari ile Büyükçekmece'yi planlayacağız. Artık halk olarak içimize sinen bizi rahatlatan ve bize güzel görünen bir şey var o da yatay mimari. Nihayetinde imar artışı ile mutluluk gelmiyor sıkıntı geliyor. Estetikten ve yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. Büyükçekmece coğrafi olarak İstanbul'un en güzel ilçesi aynı zamanda yapılaşma olarak da İstanbul'un en güzel ilçesi haline getireceğiz. Bunu da yatay mimariyle başarabiliriz” diye konuştu.

“Büyükçekmece merkezi içindeki ulaşım sıkıntısını çözeceğiz”

Esnaf ziyaretleri sırasında 19 Mayıs Mahallesinde bir kıraathaneye giren Uysal, vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir vatandaşın, “Büyükçekmece ilçe merkezindeki ulaşım sorununu nasıl çözeceksiniz?“ sorusuna cevap veren Uysal, “Minibüsçülerin nihayetinde müşteriye ihtiyacı var, sizin de minibüse ihtiyacınız var. Doğru olan sistem ise herkes için güzergahı doğru belirlemek. İETT Genel Müdürümüz geçen hafta buraya gelip otobüslerin güzergahı ile ilgili bir hat çalışması yaptı. Aynı şeyi minibüsçülerle de yapalım burada herkesin ittifakla, 'Minibüsler buradan geçsin' dediği şeye biz neden itiraz edelim? Sizin eve rahat gitmenize neden engel olalım. Ama buna bir engel varsa, ‘Şu sebepten dolayı oradan gidemeyiz' deriz. Giremeyecek diyen oranın esnafı, muhtarı ve minibüsçü. Problemi çözmek için minibüsçüleri de çağırıp problemi ortaya koyarak, yerinde keşif yaparak güzergah çalışması yapılabilir” şeklinde konuştu.