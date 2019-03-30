İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, seçim otobüsüyle halkı selamladı

Seçim otobüsüyle halkı selamlayan AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, "Yarın herkesi sandıklara gidip oyunu kullandıktan sonra verdiği oya sahip çıkmaya davet ediyorum.

Seçim otobüsüyle halkı selamlayan AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, "Yarın herkesi sandıklara gidip oyunu kullandıktan sonra verdiği oya sahip çıkmaya davet ediyorum. Büyükçekmece'yi herkesin mutlu olacağı herkesin hizmet alacağı belediyecilik ile tanıştırmaya geliyoruz" dedi.


AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, seçim çalışmalarının son gününde seçim otobüsüyle Büyükçekmece turu atıp vatandaşlardan destek istedi. Vatandaşlar sık sık seçim arabasının önünü keserek Uysal'a sevgi gösterisinde bulundu. Uysal ise sevgi gösterilerine karanfil atarak karşılık verdi. Yaklaşık 1 kilometreyi bulan seçim konvoyuyla halkı selamlayan Uysal, vatandaşlardan, sıkılmadık el, gidilmedik ev bırakmamaları konusunda söz istedi.


Seçim arabası içinde vatandaşlara da seslenen Uysal, "Seçim çalışmalarının son günündeyiz. 3 ay boyunca çalışmalarımızı yaptık halkımıza projelerimizi anlattık. Mahallemizde ziyaret edilmedik kimseyi bırakmadan bu son günde her kesime ulaşalım, ziyaret edelim, oylarını isteyelim. İnşallah yarın yapılacak olan seçimler Büyükçekmece'de değişimin başlangıcı olacak. Sizler hep beraber bu son günü son saati iyi değerlendirelim. Bu zamana kadar bize destek olan yanımızda olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yarın herkesi sandıklara gidip oyunu kullandıktan sonra verdiği oya sahip çıkmaya davet ediyorum. Büyükçekmece'yi herkesin mutlu olacağı herkesin hizmet alacağı belediyecilik ile tanıştırmaya geliyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.