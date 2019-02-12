AK Parti Eyüp Belediye Başkan Aday Köken, "Eyüpsultan kültür şehri olmalı"

Eyüpsultan AK Parti Belediye Başkan adayı Deniz Köken, Özkevser Vakfı'nı ziyaret etti. Başkan Adayı Köken, Eyüpsultan'ın kültür ve turizmin altyapısının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Eyüp kültür şehri olmalıdır" dedi.

Eyüp Sultan AK Parti Belediye Başkan adayı Deniz Köken, Özkevser Vakfı'nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Seçim çalışmalarının çok yoğun geçtiğini ve vatandaşlarla iyi bir temas kurduklarını ifade eden Köken ”Şehrin üçte biri gençler, ilçedeki gençlerin ciddi sorunları var. Tesis açısından var. Gençlerin kötü alışkanlıkları da ciddi sorun. Bunların hepsiyle ilgili çalışmalar gerçekleştireceğiz. Hem kamp merkezleri, hem spor merkezleri, hem de sosyal rehabilitasyon merkezleriyle ciddi bir çalışmamız olacak.” dedi.

Eyüp Kültür şehri olmalıdır.

AK Parti Eyüp Belediye Başkan adayı Deniz Köken, Eyüpsultan'ın ekonomik anlamda gelişmesi için kültür ve turizm altyapısının gelişmesi gerektiğni savunan Köken, "Eyüpsultan ekonomisini geliştirebilmemiz için kültür ve turizmin alt yapısını ona göre düzenlemeliyiz. Altyapıyı yaparsak üstü ona göre oluşur. Kültür ve turizmin altyapısında tesisler, iyi eğitimli insanlar ve reklam ile neticeye ulaşırız. Bu zaman alacak bir konu. Eyüp kültür şehri olmalıdır. Turizm şehri de zaten olacaktır” diye konuştu.