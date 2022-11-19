AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala: "Türkiye'nin yürüttüğü etkili, vizyoner ve proaktif dış politika özel bir anlam kazanmıştır"

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) 11. Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında genel kurul ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, “Türkiye olarak, Asya ülkeleri ile geliştirdiğimiz ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel sorunların diplomasi ve diyalog yoluyla çözümü konusunda üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmek için çalışıyoruz” dedi.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından Beşiktaş'ta düzenlenen Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) 11. Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında konferans ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, 30'dan fazla Asya ülkesinden 70 siyasi parti ve çeşitli uluslararası kuruluşun düzenlenen bu konferansa katıldığını söyledi.

Birçok Asya ülkesinden 195 siyasi parti temsilcisinin bu konferansta yer aldığını belirten Efkan Ala, “ 3 gün boyunca “Küresel Barış, Refah ve İşbirliği için Diyaloğu Güçlendirmede Siyasi Partilerin Rolü" başlığı altında çeşitli konular müzakere edildi. ICAPP genel kurulu ve daimi komite toplantıları yapılarak Başkanlık Divanı ve çeşitli organları ile ilgili seçimler yapıldı. Bu çerçevede, ICAPP başkan yardımcılığına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, ICAPP Turizm Teşvik ve Şehirlerarası İşbirliği Konseyi Eş başkanlığına AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Afif Demirkıran, ICAPP İş Konseyi Başkan Yardımcılığına AK Parti MKYK üyesi, Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Burhan Kayatürk seçildi. Ayrıca, ICAPP iş konseyi toplantısı yapılarak önümüzdeki dönem işbirlikleri ele alındı. Medya Forumu düzenlenerek siyasi partiler arasında iletişimin geliştirilmesi için yapılması gerekenler tartışıldı. Turizm teşvik ve şehirlerarası işbirliği konseyi toplantısı yapılarak Asya ülkeleri arasında turizmin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi hususları değerlendirildi. 3 gün süren bu toplantılara Sayın Cumhurbaşkanımız gönderdiği mesajla, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Prof. Dr. Fahrettin Altun yaptıkları konuşmalarla katılım sağladılar” dedi.

Efkan Ala konuşmasında “Belirsizliğin giderek hâkim olduğu çağımızda insanlık; nükleer silahlardan uluslararası terörizme, ekonomik krizlerden yoksulluğa, gıda ve enerji güvenliğinden iklim değişikliğine kadar, birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalmakta olduğunu ifade etti.

Efkan Ala konuşmanın devamında sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uluslararası kuruluşlar da maalesef bu sorunların çözümünde etkili inisiyatifler alamamaktadırlar. Tam da bu şartlarda Türkiye'nin yürüttüğü etkili, vizyoner ve proaktif dış politika özel bir anlam kazanmıştır. Bu çerçevede; bölgesel ve küresel sorunların çözümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın “daha adil bir dünya mümkündür” anlayışıyla yürüttüğü liderler diplomasisi, dünyanın birçok ülkesinde dikkatle takip edilmektedir. Ancak dünyanın; bu devasa sorunların çözümünde çok daha fazla ülkenin ve siyasi aktörün inisiyatif almasına ve işbirliği yapmasına ihtiyacı olduğu açıktır. Böyle bir dönemde, Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansının, çok kapsamlı katılımla İstanbul'da AK Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş olması, uluslararası sorunların diplomasi, diyalog ve işbirliği ile çözülmesini esas alan dış politikamızın bir yansıması olmuştur. Türkiye olarak, Asya ülkeleri ile geliştirdiğimiz ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel sorunların; diplomasi ve diyalog yoluyla çözümü konusunda üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmek için çalışıyoruz. Ülkeler arasında giderek artan karşılıklı bağımlılık, bir yandan bazı ihtilafların çatışmaya dönüşmesini önleyici bir rol oynayabilirken, diğer yandan yaşanan çatışmaların etkilerinin de hızla bölgesel ve küresel ölçekte hissedilmesine ve maalesef bazı durumlarda insani felaketlerle karşı karşıya kalınmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle kritik noktalardaki sorunların ivedilikle barışçıl çözüme yöneltilmesi her zamankinden daha önceliklidir. İşte tam bu dönemde ICAPP'in Asya'da önemli bir siyasi platform olarak, siyasi partileri biraraya getirmesi, ortak ve kapsamlı bir vizyon oluşturmak için daha güçlü koordinasyon ve işbirliğini teşvik etmesi, bütün dünyada barış, refah ve istikrara önemli katkı sağlayacaktır. Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansının 3 günlük çalışması sonunda; ICAPP Medya Forumu İstanbul Bildirisi, ICAPP Turizm Teşvik ve Şehirlerarası İşbirliği Konseyi İstanbul Bildirisi ve küresel ölçekte insanlığın karşı karşıya kaldığı, birçok bölgesel ve küresel sorunu ele alan, ICAPP 11. Genel Kurulu İstanbul Deklarasyonu yayınlandı. ICAPP Başkanlık Divanı, ilk gün terör saldırısının yapıldığı İstiklal caddesine giderek çelenk koymuş ve teröre karşı Türkiye ile tam bir dayanışma içinde olduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca ICAPP genel kurulu ilk açılışında yapılan terör saldırısını oy birliğiyle kınayan ortak bir bildiri yayınlamıştır. Bu vesile ile tüm katılımcılara gösterdikleri dostluk ve dayanışma için şükranlarımızı sunuyoruz”