AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "309 sandıkta 17 bin 410 oy AK Parti'ye değil başka partiye kaydedilmiştir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden usulsüzlüklere rastlandı. AK Parti'nin yüksek oy aldığı yerlerde geçersiz oy oranın yüksek olması dikkat çekici. 309 sandıkta 17 bin 410 oy AK Parti'ye değil başka partiye kaydedilmiştir." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında basın açıklaması yaptı. Yaptığı açıklamada seçim sürecine ilişkin işlemlerin devam ettiğini belirten Yavuz, usulsüzlüklerin söz konusu olduğunu söyledi. Yavuz, "Biz sistemimize ve bilgilerimize son derece güveniyoruz. Çünkü bir süredir özellikle sonuç alım sistemi üzerinden sonuçları takip ediyoruz ve çok hızlı bir şekilde sonuç alma bu sonuçları da son derece gerçekçi bir şekilde derleme toplama şeklinde önemli bir noktadayız. Bilgilerimize çok güveniyoruz, dedik ve bu bilgilerimize baktığımızda İstanbul'u AK Parti kazanıyor ama ne hikmetse YSK'dan gelen sonuçlar geldikçe bunun biraz bizim aleyhimize döndüğünü gördük. sistemimize güvendiğimiz için bütün unsurlarımızla geceli gündüzlü çalışmalarımı yapıyoruz. İstanbul İl Teşkilatımız çok hazır bir şekilde bu işleri yürütüyor ve takip ediyor. Biz de kendilerine yardımcı olmak adına onlarla birlikte İstanbul'dayız." şeklinde konuştu.

"309 sandıkta 17 bin 410 oy bizim adayımıza yazılması gerekirken başka partilere kaydedilmiş"

Usulsüzlüklerin söz konusu olduğunu belirten Yavuz, "Gerçekten bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden usulsüzlüklere rastladığımız size ifade etmek istiyorum. AK Parti'nin yüksek oy aldığı yerlerde geçersiz oy oranın yüksek olması dikkat çekici ama özellikle maddi hatalar ki bunların bir kısmını il başkanımız sizlere aktardı, bundan sonrada aktarımlar devam edecek. Göreceksiniz ki son derece belgeli bir şekilde bir takım usulsüzlükler söz konusu, ben de bunlardan özellikle bir tanesine vurgu yapmak istiyorum. Mesela 309 sandıkta bir karşılaştırma yaptık. Bu karşılaştırmayı sandık sonuç tutanaklarının Yüksek Seçim Kurulu sandık sonuç tutanaklarını müşaitlerimiz alıyor sonra İlçe Seçim Kurulları sistem üzerinden giriyor ve partilere gönderiyor. Her partide var bunlar biz de görüyoruz başka partiler de görüyor. Yine aynı şekilde partili görevliler almıyor ama bütün patilerin YSK tarafından uç vermesiyle gördüğü bir de seçim sonucu sayım döküm çizelgesi var. Bu çizelgeleri İlçe Seçim Kurulları sisteme yükledikçe biz görüyoruz, diğer partiler de görüyor. Sisteme yüklendikçe biz karşılaştırma yapıyoruz ve çok enteresan bir tespit ve çarpıcı bir örnek aktarmak istiyorum burada. Sadece 309 sandıktaki karşılaştırmada -sandık sonuç tutanağı ile oy sayım döküm çizelgelerinin karşılaştırılması- oy sayım ve döküm çizelgeleri sandık kurulunda sandık başkanı ve kurul üyeleri tarafından imzalanıyor. Sonra oradaki rakamlar sandık sonuç tutanağına aktarılıyor ve partililere veriliyor, bir örneği de İlçe Seçim Kuruluna götürülüyor. İşte tam oraya aktarılırken kaydırmalar yapılmış ve bunun sonucunda 309 sandıkta 17 bin 410 oy bizim adayımıza yazılması gerekirken başka partilere kaydedilmiş yazılmıştır." ifadelerini kullandı.