AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Esenler'de gençlerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Yüz Yüze 100 Gün” programı çerçevesinde Esenler'de gençlerle buluştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlattığı “Yüz Yüze 100 Gün” programı büyük bir hızla devam ediyor. Bu program çerçevesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Esenler'de gençlerle bir araya geldi. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda gençler, hafif esen akşam rüzgarında çaylarını içerken “Yüz Yüze 100 Gün” programı çerçevesinde başka nelerin yapılacağına dair fikirlerini Başkan Yardımcısı Usta'yla paylaştı. Usta da, yarınlar için belirledikleri hedefleri anlattı. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da katıldı.

En önemli konunun insana değer vermek olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Yüz Yüze 100 Gün programı, teşkilatımızın düzenlemiş olduğu İstanbul çalışmalarından bir tanesi. Biz bugün sabahtan beri Esenler'deyiz. Teşkilat başkanı, belediye başkanı ve ilçe yönetimleriyle hep beraberiz. Akşamın bu saatinde de bu program çerçevesinde genç arkadaşlarımızla beraberiz. Gençlerle muhabbet edeceğiz ve onların beklentilerini, taleplerini dinleyeceğiz. Ama asıl konuşmamız gereken insana değer vermek, herhangi bir dil, din, ırk, renk ayrımı olmaksızın hepimizin bu ülkede barış, huzur ve saygı içerisinde yaşadığımız bir ortamımız var ve bunu daha da iyi güçlendirmek istiyoruz. Gençlerimizin bu meseleye sahip çıkmasını istiyoruz. Maalesef bütün dünyada artan nefret, ayrımcılık söylemi ve bir ırkçılık var. Biz, gençlerimizin bu akıma kapılmamasını, tam tersine birlik, beraberlik içerisinde kardeşçe güçlü Türkiye olarak devam etmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

“Her insanın kıymetli ve değerli olduğunu bütün dünyaya haykıran bir liderin arkasındayız ve yanındayız”

Geçtiğimiz günlerde “Ben bir insanım” sözüyle gündem olan Suriyeli Ahmet konusuna da vurgu yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, “Birkaç gün önce sosyal medyada Ahmet kardeşimizi izledik. Ahmet'in nereli olduğu önemli değil. Ahmet, ‘Ben bir insanım' dedi. Biz bunun yani her insanın kıymetli ve değerli olduğunu bütün dünyaya haykıran bir liderin arkasındayız ve yanındayız” şeklinde konuştu.