AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "AK Parti lehine yazılan oy bugün 13 bin 969'dur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İlk günden beri bir takım hata, suistimal ve usulsüzlüklerin olduğundan bahsetmiştik. Süreç bizi haklı çıkarıyor. Usulsüzlüklerin olduğunu CHP'nin de kabul ettiği bir noktayı yaşıyoruz. AK Parti lehine yazılan oy bugün 13 bin 969'dur. Uğraşımız devam edecek, çalışmalarımız devam edecek ve göreceksiniz çok daha farklı rakamlara ulaşmış olacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Yavuz, "Şu anda 4 ilçemizde İlçe Seçim Kurulu kararları sonucu oyların tamamı sayılıyor. Bunlar Çatalca, Silivri, Maltepe ve Çekmeköy. 2 ilçemizde de sadece birer seçim kurulunda oyların tamamı sayılıyor. Kartal'ın İkinci İlçe Seçim Kurulunda ve Ataşehir'in İkinci İlçe Seçim Kurulunda da oyların tamamı sayılıyor. Kalan 33 ilçede sadece geçersiz oyların sayımı var ancak İl Seçim Kurulu kararı gereğince maddi eksiklikler varsa torbada o durumda da torbanın tamamının sayımı yoluna gidiliyor" ifadelerini kullandı.

“700-800 sandığı tek bir kurul sayıyor ve onun için iş uzuyor”

Yeniden oy sayım işlemlerinin neden uzun sürdüğünü açıklayan Yavuz, "Şuanda işleyen bir yargı süreci var. Propaganda süreci bitti. Seçimi de geçirdik pazar günü, sonrasında da yargı süreci başladı. Bu da bütün partilerin yasal hakkıdır ve her parti bu hakkı kullanıyor. Yine bu hak son derece şeffaf ve son derece aleni bir şekilde işliyor ve yerine getiriliyor. Mesela tüm bu süreçler yargı gözetiminde yapılıyor. Aynı zamanda bu süreçleri işlerken her partinin temsilcisi de orada bulunuyor, gözlemci olarak bu sayıma katılıyor. Zaman zaman soruluyor seçimler bir günde yapılıyor da bu iş niye bu kadar uzuyor? Seçim günü 32 bin sandığın her birinde sandık kurulu vardı ve hepsini ayrı ayrı kişiler sayıyordu. Oysa şimdi bu işi sandık kurulları değil seçim kurulları yapıyor ve örneğin 700-800 sandığı tek bir kurul sayıyor ve onun için iş uzuyor. Bu kurullar Yüksek Seçim Kurulu'nun da görüşüne bağlı olarak yine her partinin temsilcisi bulunmak suretiyle arttırılabiliyor. İşte kurullar sınırlı olunca ve sandık sayısı fazla olunca süre de böyle uzamış oluyor" diye konuştu.

"Usulsüzlüklerin olduğunu CHP'nin de kabul ettiği bir noktayı yaşıyoruz"

Usulsüzlüklerin olduğunu CHP'nin de kabul ettiğini söyleyen Yavuz, "Biz ilk günden beri bir takim hata, suistimal ve usulsüzlüklerin olduğundan bahsetmiştik. Süreç bizi haklı çıkarmaya devam ediyor. Hatta CHP bile artık kabul etmiş gibi gözüküyor. Her şey kamuoyunun karşısında cereyan ediyor. İşte bu 29 bin fark hiç kapanmaz denirken şimdi 'Elbette de yanlışlıklar var ama biz şu kadar oyla kazanırız'a geldi. Bir takım hataların olduğunu, suistimallerin olduğunu, usulsüzlüklerin olduğunu CHP'nin de kabul ettiği bir noktayı yaşıyoruz şu anda. Biz bugüne kadar sizi hiç yanıltmadık. Olanı söyledik ve dedik ki gerçek ortaya çıksın" şeklinde konuştu.

"AK Parti lehine yazılan oy bugün 13 bin 969'dur"

Yavuz sözlerine şöyle devam etti:

"Dün sizlere demiştik ki; 1 Nisan'dan itibaren düzeltmelerin sonucu AK Parti lehine yazılan oy miktarı 11 bin 109 demiştik. Bugün bu rakam 13 bin 969'dur. Uğraşımız devam edecek, çalışmalarımız devam edecek ve göreceksiniz çok daha farklı rakamlara ulaşmış olacağız. AK Parti ile CHP arasındaki fark 18 binin altına indi."