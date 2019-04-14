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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan ‘olağanüstü' itiraz açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık.

Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ya teslim edeceğiz” dedi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlerin yenilenmesine ilişki başvuru hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını açıkladı. İtiraz sürecine ilişkin Twitter üzerinden açıklama yapan Yavuz, “Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz demiştik. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ya teslim edeceğiz inşallah" dedi.

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