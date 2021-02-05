AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Ellerinizi çocukların üzerinden çekin”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylardan birilerinin yeni bir Gezi eylemi çıkartma niyetinde olduğunu ve yere Kabe resmi koyarak milleti provoke edip sokak eylemleri çıkartmaya çalıştıklarını belirterek, "Ana muhalefet partisinin il başkanının orayı ilk günden bu yana politize ettiğinin de farkındayız. Bizde diyoruz ki ellerinizi çocukların üzerinden çekin. Burayı politize etmeyin" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Nevmekan'da Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve basın kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, basın mensuplarının sorularını da cevapladı. Yeni anayasa ve reform çalışmalarına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, “Reform ve yeni anayasa meselesi hakkında yapılacak çalışmalar birbirini destekleyecektir. Reformlar konusu neredeyse son noktaya gelmiştir. Yeni anayasa konusunda ise defterin kapağını yeni açıyoruz. Bu irademize diğer partilerden de destek bekliyoruz. Reform süreci biraz daha ileride gidiyor ama her ikisinin de Türkiye'nin çağdaş bir hale gelme noktasında fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Demokrasi şartları içerisinde her türlü sistem teklif edilebilir. Ancak bunun hakemi de, hakimi de millettir. Kararı da millet verir” dedi.

Muhalefet partilerinin yaşanan süreçteki tavırlarına değinen Kurtulmuş, “Siyasi kulislerde bunun üzerine tartışarak sanki hiç Cumhurbaşkanlığı Sistemi yokmuş ve şu an koltuğunda oturan cumhurbaşkanı gayrimeşru bir şekilde oturuyormuş gibi konuşmak haksızlıktır ve bu muhalefet yapmak değildir. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halkımızın büyük çoğunluğu tarafından kabul görmüş ve bu sisteme geçilmiştir. Bu sistem ayrıca Türkiye'ye fevkalâde bir etkinlik kazandırmaktadır. Bunun özellikle pandemi sürecinde hem de uluslararası sorunların çözümünde Türkiye'ye çok fazla artısı olduğunu gördük” diye konuştu.

“Ellerinizi çocukların üzerinden çekin”

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine Metin Bulu'nun getirilmesi sonrası başlayan eylemlere ilişkin de Kurtulmuş, “Ben hayatı üniversitede geçmiş birisiyim. Nasıl olduğunu üniversite içinde gayet iyi bilen birisiyim. Geçmiş dönemlerdeki rektörlük seçimlerinin Türkiye'de nasıl politize edildiğini de bilen biriyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayda öğrencilerin dışında marjinalleştirme çabası içerisinde olan kişilerin olduğunu da görüyoruz. Ana muhalefet partisinin il başkanının orayı ilk günden bu yana politize ettiğinin de farkındayız. Bizde diyoruz ki ellerinizi çocukların üzerinden çekin. Burayı politize etmeyin. Boğaziçi Üniversitesi güçlü bir marka olarak eğitimine devam etsin. Bu olaylardan birileri yeni bir Gezi eylemi çıkartma niyetinde olabilir. Ayrıca bazılarının olayları bir şekilde politize etmeye çalıştıklarını ya da yere Kabe resmi koyarak Müslüman milletimizi provoke etmeye odaklanarak sokak eylemleri çıkartmaya çalıştıklarını düşünüyorum” diye konuştu.

“Parti ziyaretleri erken seçim belirtisi değildir”

Muhalefet partilerinin birbirine karşı sıklaşan ziyaretlerinin erken seçim belirtisi olup olmadığı sorusu üzerine AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Biz partilerin birbirini ziyaret etmesinden memnun oluruz. Bu siyasi fikirleri karşılıklı konuşturmak ve uzlaştırmak meselesidir. Niye birbirlerini ziyaret ediyorlar diye bir endişeye kapılmayız. Türkiye'nin bilmesini isterim ki bu ziyaretler erken seçim belirtisi değildir. Ya da reform ve anayasa çalışmaları erken seçimli ilişkilendirilebilecek çalışmalar değildir. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimi 2023 yılında ve mahalli seçim ise 2024 yılında yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Kurtuluş, program sonrası Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.