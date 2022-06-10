AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Sultangazi'de Nene Hatun Kültür Merkezi açılışına katıldı

Sultangazi Belediyesi tardından yapımı tamamlanan Nene Hatun Kültür Merkezi'nin açılış törenine AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş katıldı. Açılıştı konuşan Kurtulmuş, "Türkiye, terör örgütlerin bölge halklarına zarar vermesine asla müsaade etmeyecek. Böl, parçala, yönet oyununa asla izin vermeyecek" dedi.

Sultangazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Nene Hatun Kültür Merkezi'nin açılış törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören kurdele kesimiyle son buldu. Açılışta konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş terör örgütlerine değindi. Türkiye'de böl, parçala, yönet oyununa asla izin verilmeyeceğini söyledi. Başkanvekili Kurtulmuş, ayrıca NATO ve Adalar denizine de değindi. Açılışın ardından Başkanvekili Kurtulmuş, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile beraber Nene Hatun Kültür Merkezi'ni gezdi.

"Terör örgütleriyle bu mücadelemizde Türkiye eninde sonunda zaferi kazanacak"

Terör örgütleriyle mücadelede Türkiye'nin eninde sonunda zaferi kazanacağını belirten AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Dünyanın bütün büyük güçlerinin kıyasıya ve her alanda mücadele ettiği ve bu mücadeleyi ellerindeki ileri teknolojik imkanlarla her alana taşıdığı bir dönemden geçiyoruz. Bir tarafında Avrupa Birliği bir tarafında Rusya bir tarafında Amerika Birleşik Devletleri'nin bir tarafında Çin'in olduğu çok yönlü bir dengesizliğin var olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Onun için bu büyük güçler kıyasıya bir mücadele veriyorlar. Ne yazık ki bu mücadelenin hepsinin ortaya çıktığı bölgelerin ortasında da yine kilit taşı gibi duran ülke Türkiye'dir. Bir tarafta Rusya Ukrayna dolayısıyla Karadeniz bir tarafta güneyimizde Orta Doğu coğrafyası gidin doğumuzda Kafkaslar hala birilerinin fitili yakmaya çalıştığı kavgaları ateşlemeye çalıştığı balkan coğrafyası aşağıya inin Yemen'de devam eden savaşlar. Velhasıl hepsinin ortak noktası Türkiye'dir. Bunu yaparken de geçmiş bir asır önce denediklerinden daha farklı yöntemler de deniyorlar. Örneğin ellerini bu ateşe sokmayan emperyalist güçler terör örgütleri üzerinden bu coğrafyayı karıştırmaya çalışıyor. DEAŞ'ın PKK'nın PYD'nin bu coğrafya da cirit atmasının temel sebebi kendi güçlerinin ve talepleri değil emperyalist ülkelerin onlara verdiği vekalet savaşındaki görevleridir. Türkiye bundan büyük zarar görmüş ülke olarak şunda kararlıdır arkasında kim olursa olsun kim hangi desteği verirse versin Türkiye, hem Türkiye sınırları içinde hem bu coğrafyada terör örgütlerin bölge halklarına zarar vermesine asla müsaade etmeyecek böl parçala yönet oyununa asla izin vermeyecek. Nene Hatun'un kararlılığı budur. Dün Nene Hatun Allah-u Ekber diye ayağı kalkarken sadece görünür bataryaların önünde mücadele verirken biz bugün çok daha geniş bir coğrafyada görünür görünmez bataryalara karşı mücadele veriyoruz. Terör örgütleriyle bu mücadelemizde Allah'ın izniyle Türkiye eninde sonunda zaferi kazanacak. Sadece Türkiye değil Türkiye'nin Güneyinde Suriye ve Irak'ta terör örgütleri o bölgede bulunan Kürt kardeşlerimizin, Arap kardeşlerimizin Türkmen kardeşlerimizin Şii, Sünni kardeşlerimizin ve diğer dinlerden insanların hayatını zehir edemeyecekler" diye konuştu.

"NATO üstümüze ilave bir yük yükleyemez"

NATO'nun Türkiye'ye ilave bir yük yükleyemeyeceğine dikkati çeken AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Şimdi vekilleri olan ülkeler üzerinden bölgede yeni savaşların fitilini ateşlemeye çalışıyorlar. Çok açık söylüyorum Ukrayna Rusya savaşının arkasında bazı güçler tarafından Ukrayna'nın yeni vekalet savaşının bir aracı olarak kullanılması isteği vardı. Tabi ki Rusya'nın emperyalist ve saldırgan hedefleri de bu amaca fazlasıyla hizmet etmiştir. Şimdi aynı şekilde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması üzerinden verilen mücadele de aynı vekil devletler üzerinden sürdürülmeye çalışılan yeni küresel bir oyunun parçasıdır. Bunu da bir kenara koyun. Türkiye olarak da haklı olarak söylüyorum biz bir fantezi yapmıyoruz. Biz NATO'nun üyesi olarak 1952'den beri bütün gücümüzle burada güvenliği sağlayan fedakarlık yapan bir ülkeysek yani NATO'nun her türlü yükünü çeken bir ülkeysek kusura bakmayın NATO üstümüze ilave bir yük yükleyemez. Yani PYD'ye PKK'ya destek veren ne İsveç'i ne başka ülkeyi bu ülke asla NATO üyesi olarak kabul etmez. Bu millet asla NATO üyesi olarak kabul etmez" ifadelerini kullandı.

"Ege denizi dediğimiz adalar denizinin, bir barış denizi olmasını isteriz"

Adalar denizinin barış denizi olmasını istediğini dile getiren AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Şimdi küresel vekalet savaşlarının bir başka versiyonu son günlerde gündeme konuluyor. Bu da Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir meseledir. O da biz adalar denizini yani Ege denizi dediğimiz adalar denizinin bir barış denizi olmasını isteriz. Adalar denizinde taraf olan burada var olan iki komşu ülke Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte barış içerisinde sorunlarını çözmesini isteriz. Ama görüyorsunuz birileri adalar denizindeki dengeyi bozmak Yunanistan'ı yeni bir vekil olarak ortaya sürerek Türkiye'nin adalar denizindeki haklarını ihlal etmek ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin parlamentosunda Yunan Başbakanı'nın dakikalarca ayakta alkışlanması sayın Biden'ın basının değerleri Yunan değerleriyle başlar sözünü iyice not ettiğimizin bilinmesini isteriz. Oynanan oyunda Yunanistan'a birileri bazı yollar bazı roller vermiş olabilir ama biz barıştan yana bir ülke olarak nasıl terör örgütlerine karşı bu ülke ve bu milletin hakkını hukukunu savunacaksak adalar denizinde de Türkiye'nin hakkını hukukunu savunacağız. Kıbrıs'ta da Türkiye'nin ve Türklerin hakkını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Seçim döneminde söz verdiğimiz eserlerin yüzde 87'sini gerçekleştirdik"

Seçim döneminde söz verdikleri eserlerin bugün itibariyle yüzde 87'sini tamamladıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Nene Hatun ve benzeri eserleri gerçekleştirirken bunların altına imza atarken tek bir amaçla yola çıktık. Milletimize hizmetkar olmak. Milletimizin hizmetinde alanlar üretmek onların yaşam alanlarını zengin hale getirmek ve buralarda huzur içerisinde refah içerisinde yaşayabilecekleri mekanlar üretmekti amacımız. Seçim döneminde söz vermiş olduğumuz eserlerin bugün itibariyle yüzde 87'sini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bunun dışında seçim döneminde söz vermediğimiz ancak halkımızın ihtiyacı olduğunu gördüğümüz birçok eserin de imza attık açılışlarını gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.