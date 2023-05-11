AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "kaset" yorumu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Esenyurt Sivil İnisiyatif Platformu ile bir araya geldi. Düzenlenen programa çok sayıda sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Programda bir konuşma yapan Kurtulmuş seçime sayılı günler kala provokasyon uyarılarını yenileyerek son günlerdeki muhalefet kanadındaki ‘kaset iddiaları' hakkında eleştirilerde bulundu. Kurtulmuş, “Birtakım provokasyonlarla seçim meydanlarını karıştırmak isteyenler oldu olabilir. Ama geneline baktığımız zaman gerçekten gayet olgun bir seçim kampanyasını sürdürüyoruz. Son güne kadar da bu kampanyanın büyük bir olgunlukla devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Yine Sayın Kılıçdaroğlu bir müddet evveldir başladığı işte bir takım kasetlerin birtakım işte şantaj kasetlerinin vesaire olabileceğiyle ilgili şeyler, sözler ortaya konuldu. Öyle anlaşılıyor ki, şu anda cumhurbaşkanı adayı olan bir başka şahıs hakkında da. Hazırlanan bir takım kasetlerin varlığı, yokluğu bunların piyasaya çıkıp çıkmaması şu anda son dört saatlerde siyasetin dedikodusu, kazananı kaynatmaya devam ediyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz siyasetin de bir ahlakı olduğu kanaatindeyiz. Siyasetin limanı, sakin limanı ahlaktır. Yani siyasetle mücadeleyi basa bas yaparsınız. fikrinizi tartışırsınız Projelerinizi ortaya koyarsınız. Ama insanlara hakaret, insanları değersizleştirmek, hele hele yalan yanlış, doğru yanlış birtakım kasetlerle, birtakım böyle yanlış yollara saparak insanları itibarsızlaştırmak bizim lügatimizde yazmaz. Bizim siyaset anlayışımızda böyle bir şeye asla yer yoktur. Hatırlayın, yakın siyasi tarihimizde. CHP'nin genel başkanı rahmetli Baykal'ın nasıl bir kaset operasyonuyla kenara alındığını ve ardından bugünkü CHP yönetiminin kurulduğunu dün gibi yakın bir zamanın hatırası olarak biliyoruz. Yine aynısı şekilde çok yakın bir süre içerisinde bazı siyasi partilerin adaylarıyla ilgili kasetlerin ortaya çıkarılması nasıl o partilerin aday sisteminin aday listelerinin dizaynına vesile olduğunu hatırlıyoruz” dedi.

“Her türlü kaset meselesini şiddetle telin ettiğimizi, peşin peşin bir kere daha söylüyoruz”

Sözlerinin devamında 17 -25 Aralık sürecine de atıfta bulunan Kurtulmuş, “Yine aynı şekilde 17-25 Aralık sürecinde yalan yanlış bazı kasetlerle Türkiye'de kamuoyunun nasıl yönlendirilmeye çalışıldığını gayet iyi hatırlıyoruz. Biz dün de, bugün de, yarın da siyaseti, siyaset dışı yollarla bir şekilde şekillendirmeye çalıştıran, hele hele ahlak dışı birtakım böyle kasetlerle vesaire siyaseti yönlendirmeye çalışan anlayışı ediyoruz. Bunun zararlı, huzur bir siyaset mikrobu olduğunu çok açık şekilde ifade ediyoruz. Siyasetin yolu açıktır. Siyaset er meydanıdır. Meydanlara çıkarsınız. Milletinizle konuşursunuz. Rakipleriniz ve fikri mücadele yaparsınız. Rakiplerinizle, projelerinizi yarıştırırsınız. Ama böyle yalan yanlış yollara, kötü yollara saparak siyaseti zehirlemezsiniz. Biz bu anlamda bundan sonraki süreçte de siyasetin zehirleme anlamı taşıyacak her türlü kaset meselesini şiddetle telin ettiğimizi, peşin peşin bir kere daha söylüyoruz. Bu yollara sapanların ne hedeflediklerini böylece ne elde edebileceklerini de milletimizin takdirine bırakıyoruz” diye konuştu.