AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Türkiye için, geleceğimiz için, gençlerimiz için istikrar istiyorum"

Erzincan Kültür Eğitim Vakfı'nda (EKEV) Erzincanlılarla iftar programında bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Ben bakan olarak göreve geldiğimde, Türkiye, altyapı gelişmişliği bakımından 39'uncu sıradaydı. Bakanlığı bıraktığım 2013'te geldiğimiz yer 9'uncu sıraya yükseldi. Bu seçimlerde aday olmadım. Kendim için bir şey istemiyorum ama ülkem için, Türkiye için, geleceğimiz için, gençlerimiz için istikrar istiyorum. Güven istiyorum. Büyüme, kalkınma ve daha büyük bir Türkiye için desteğinizi bekliyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım bu akşam Erzincan Kültür Eğitim Vakfı'nda (EKEV) Erzincanlılarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Yıldırım, 6 Şubat'ta meydana gelen büyük felakette, hayatını kaybeden bütün vatandaşlara rahmet yaralılara acil şifalar dileyerek açıklamalarda bulundu. Yıldırım, bu seçimlerde aday olmadığını belirterek Türkiye ve gençler için istikrar istediğini anlattı. Yıldırım, terörü meşrulaştırmaya çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceklerine de dikkati çekti.

"Son 20 yıldır ülkemizin imkanları arttı"

Geçmiş zamana kıyasla son 20 yıllık gelişimi dile getiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Hamdolsun son 20 yıldır ülkemizin imkanları arttı. Kaynakları arttı. Artık yol için para toplanmıyor. Su getirmek için para toplanmıyor. Köy evi yapmak için para toplanmıyor. Artık bunları devletimizin imkanlarıyla yapar hale geldik. Bugün Türkiye'nin doğusundan batısına bu kardeşiniz, bu hemşeriniz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rekor süre bakanlık yapmış birisi. 12 Yıl kesintisiz bakanlık yaptım. Ama yılları boşuna geçirmedik. Yıllarca doğu ve güneydoğu üzerinden sömürü yapanlar bir çivi çakmadılar ve biz doğuya ve güneydoğuya, batıya göre pozitif ayrımcılık yapıp daha fazla yatırım yaptık. Amaç terörün kökünü kazımak” şeklinde konuştu.

"Yol olmayan yerde bir şey olmaz"

Ülkenin refah uçurumunu ortadan kaldırmanın ve azaltmanın önemini anlatan Yıldırım, “Bunun için önce altyapı yapacaksınız. Yol olmayan yerde bir şey olmaz. Üretim de olmaz. Bugün ilk siyasete başladığımda İstanbul'dan İzmir'e 8.5 saatte gidiyorduk. Şimdi 3 saatte gidiyoruz. Çok güzel bir otoyolumuz var. Çok güzel bir İzmit Körfezimiz var. Gaziosmanpaşa Köprümüz var. Türkiye'de Dünya'da bir numara olan eserlerin altında bu kardeşinizin imzası var. Dünya'nın en büyük havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, hızlı tren ve aklınıza ne gelirse hepsinin arkasında Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım imzası var. Bu millet her şeyin en iyisine layıktır" dedi.

"Kanımızın son damlasına kadar da terörün meşrulaştırmaya çalışanlarla mücadele etmeye devam edeceğiz"

Terörü meşrulaştırmaya çalışanlarla mücadeleye devam edileceğini belirten Yıldırım, “Bu geçmiş kötü günleri vaat edenleri unutmayın. Bugün terör örgütünün uzantısı partinin sözcüleri çok ilginç bir açıklama yaptılar; 'Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderdikten sonra silahları bırakacağız' Yani bu ne anlama geliyor? 40 bin şehidimiz var. Eğer bunu bırakmaya gücünüz var idiyse bugüne kadar niye beklediniz? Bu insanların vebalini, sorumluluğunu siz üstlendiniz, siz ödeyeceksiniz. Hiç kimse bu ülkede terörü meşrulaştıramaz. Millete ihanet edemez. Bu kadar açık söylüyorum. Kanımızın son damlasına kadar da terörün meşrulaştırmaya çalışanlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Çok bedel ödedik. Tekrar eski günlere dönmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

"İnsanlara arpalık yapıyorsunuz diye bizi eleştirenler şimdi o imkana sarıldılar”

Yıldırım, "Daha seçim olmadan 7 tane başkan yardımcısı tayin etmekle değil. Gelecekle ilgili projeler ortaya koymakla bu millete hizmet edilir. Efendim, ‘Sen şundan sorumlu ol, sen bundan sorumlu ol.' Biz, birden fazla, bu sistemi değiştirirken başlan yardımcısı olacak dediğimizde, siz başkan yardımcılığı değil, sistem değişikliği değil, insanlara arpalık yapıyorsunuz diye bizi eleştirenler şimdi o imkana sarıldılar” diye konuştu.

"Bu seçimlerde aday olmadım"

Seçimlerde aday olmayacağını söyleyen Yıldırım, ”Ben bakan olarak göreve geldiğimde, Türkiye, altyapı gelişmişliği bakımından 39'uncu sıradaydı. Bakanlığı bıraktığım 2013'te geldiğimiz yer 9'uncu sıraya yükseldi. Bu seçimlerde aday olmadım. Kendim için bir şey istemiyorum ama ülkem için, Türkiye için, geleceğimiz için, gençlerimiz için istikrar istiyorum. Güven istiyorum. Büyüme, kalkınma ve daha büyük bir Türkiye için desteğinizi bekliyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Yapılan programa AK Parti İstanbul Milletvekilli Serkan Bayram, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, EKEV Başkanı Sadık Ağca, belediye başkanları ve davetliler de katıldı. Program katılımcıların fotoğraf çektirmesiyle birlikte son buldu.