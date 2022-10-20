AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'tan yaralı maden işçisine ziyaret

AK Parti Bartın Milletvekili ve Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, maden ocağı kazasında yaralanan işçilerden İbrahim Çeliktaş'ı tedavi gördüğü İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bartın'ın Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden işletmesinde 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasından yaralı kurtulan 6 işçi, uçak ambulansla İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, hastanede tedavi gören işçilerden İbrahim Çeliktaş'ı ziyaret etti. İşçilerin sağlık durumları hakkında bilgiler de alan Tunç, "Bir an önce sağlıklarına kavuşarak aramıza dönmelerini ümit ediyorum" dedi.