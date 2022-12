AK Parti İl Başkanı Kabaktepe: "Engelli kardeşlerimiz için her türlü engeli kaldırma noktasındaki yürüyüşümüze devam edeceğiz”

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Türkiye'de engelli kardeşlerimizin var olması için her türlü engeli kaldırma noktasındaki yürüyüşümüze devam edeceğiz” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla “Engelsiz Mutluluklar” programı düzenlendi. Engelleri aşıp yuva kuran 200 engelli çiftin katılımıyla gerçekleştirilen program, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayim Madak katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan yemekli program, engelli davetlilerin söylediği şarkılarla devam etti.

“Engelli kardeşlerimiz için yapılan hizmetler bir lütuf değil”

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Bugüne kadar olmayan 2002'den sonra nasıl oldu sorusunu gündemimize getirdiğimizde bu işin mimarı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. 2002 yılından önce de bu memlekette ekonomi vardı. Bütçe vardı. Bakanlık vardı. Engellilerimizle ilgili kamusal alanda yapılması gerekenler bir lütuf olarak görülüyordu. Bir yardım olarak görülürdü, hak olarak görülmezdi. Hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit vatandaşlar olarak kamu hizmetinden yararlanabilme devrimini ve zihniyet dönüşümünü gerçekleştirip bahsedilen hizmetlerin zeminini hazırlayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Kamusal alanda da, özel sektörde de engelli kardeşlerimiz için yapılan hizmetler bir lütuf değil. İdarenin de görevidir, bakanlığın da görevidir” dedi.

“Yürüyüşümüze devam edeceğiz”

Engelliler için yapılacak hizmetlerin devam edeceğini söyleyen Kabaktepe, “Artık sporda da, sanatta da, iş hayatında da, kültürde de, eğitimde de, sağlıkta da, yani insanoğlunun bu evrende var olduğu her yerde Türkiye'de de engelli kardeşlerimizin var olması için her türlü engeli kaldırma noktasındaki yürüyüşümüze devam edeceğiz. Fırsat verildiğinde engelli kardeşlerimizin ne kadar büyük başarılara imza attığını hep beraber görüyoruz. 3 Aralık vesilesiyle de Dünyada yaşayan her insana sesleniyorum. Lütfen zihninizdeki engelleri kaldırın. Gözünüze inmiş perdeleri silin” diye konuştu.

“AK Parti engellilerle alakalı çığır açan politikalar üretti”

AK Parti İstanbul Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayim Madak, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve biz bugüne bir anlam daha ekleyelim istedik. Bugün burada 200 engelli çiftimiz var. Onlarla bir mesaj verelim istedik. Toplumun en küçük yapı taşı aile kavramına da bir atıfta bulunalım, engellerine rağmen evlilik kurumunu en güzel şekilde sürdüren burada 57 yıllık, 30 yıllık, 12 yıllık, 9 aylık evli çiftlerimiz var. Onlar üzerine bir mesaj verelim istedik. Çünkü günümüzde evlilikler çok ufak sorunlarla dağılabiliyor. Bunun en güzel örnekleriyle bu mesajı verelim istedik. Dolayısıyla bugün 200 çiftimizi burada ağırladık. Engelsiz mutluluklar dedik programın adına. AK Parti engellilerle alakalı çığır açan politikalar üretti” dedi.

“Hiçbir ayrım yapılmadan çok büyük destek veriliyor”

Tekerlekli Sandalye Atletizm Milli Takım Antrenörü Ömer Cantay, “Buraya sporcularımla birlikte katıldım. Gerçekten engellilere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok büyük bir ilgi gösteriyor. Biz bundan çok memnunuz. Bir sporcu olarak, bir antrenör olarak tüm engellilere hiçbir ayrım yapılmadan çok büyük destek veriliyor. İş alanlarında da öyle. Yani bütün alanlarda engelimizi hissetmiyoruz. Tabi ki daha da ileriye gideceğine inanıyorum. Elimizden gelenin en güzeli yapıp daha daha güzel başarılar alacağız” şeklinde konuştu.

Milli Antrenör Ömer Cantay'ın eşi Fatma Cantay, ”Öncelikle teşekkür ediyorum bizi buralara davet ettiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Engellilerle ve aileleriyle beraber olmaktan mutluluk içerisindeyiz” dedi.