AK Parti İl Başkanlığında ‘engelsiz iftar programı' düzenlendi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda engelliler ve aileleri için özel iftar programı düzenlendi. 500'ü aşkın kişinin katılımı ile düzenlenen programda AK Parti İstanbul 28. Dönem Milletvekili adayı sanatçı Yücel Arzen ve Tuana Şahin'in söylediği Türkiye Yüzyılı şarkısı dinleyenlerden büyük beğeni topladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) engelliler ve aileleri için Beyoğlu'nda bulunan İl başkanlığı binası toplantı salonunda iftar programı düzenlendi. Düzenlenen iftar programına AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, AK Parti İstanbul İl Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Fatih Serdar, AK Parti İstanbul 28. Dönem Milletvekili Adayı sanatçı Yücel Arzen, Cemal Donat ve İsmail Emrah Karayel, AK Parti İstanbul 22. Dönem Milletvekili Lokman Ayva ve 500'ü aşkın engelli ile ailesi katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program sanatçı Yücel Arzen ve Tuana Şahin'in söylediği Türkiye Yüzyıl şarkısı ile devam etti. Engellilerin söylediği ilahilerin ardından program protokol konuşmaları ile devam etti. Ezanın okunması ile birlikte iftarlarını açan engelliler ve aileleri düzenlenen programdan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

“Sessiz devrim gerçekleşti”

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, yaptığı konuşmada, “Engelliler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı projeler ve çalışmalar ortada, sessiz devrim gerçekleşti. 2005 yılında özel yasamıza kavuştuk, daha sonra 2007 yılında Birleşmiş Milletler engelli hakları sözleşmeleri yapıldı. Tüm şehirlerimizi yeniden inşa ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin sorunlarını ortadan kaldıracak projeler gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın talimatlarıyla Ampute sporcularımız sorunlarının ve önündeki engellerin giderilmesi konusunda ciddi adımlar attılar” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Yüzyılı Türkiye'miz için çok önemli”

Özel iftar programını düzenledikleri için AK Parti İl Başkanlığı'na teşekkür eden Samet Demirayak, "Böyle güzel bir organizasyonda hepimiz buluştuk. Türkiye Yüzyıl'ını tüm Türkiye'miz için çok önemli buluyorum. Gençlere ve Engelliler için yapılan projeleri çok güzel buluyorum” diye konuştu.

“Eskiden engellilerimiz evden çıkamıyordu”

Engellilerimiz için yapılan özel iftar programının çok güzel bir etkinlik olduğunu dile getiren Metin Taşkın, “Eskiden engellilerimiz evden çıkamıyordu. Eskiden dışlanıyorduk. Ak Parti iktidarı sayesinde bu durum düzeldi. Evde bakım ve engeliler maaşı, bu durumdan çok memnunuz. Ne zaman istesek bir telefonda geliyorlar” dedi.