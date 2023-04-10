AK Parti İstanbul 2. ve 3. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

ve 3. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “14 Mayıs'ta kutlu zaferimize hayırlı olsun diyoruz. Mesele inanmak ve gayret etme meselesidir. AK Parti'nin çalışkanlığını, AK Parti'nin vizyonerliğini, AK Parti'nin üretkenliğini, AK Parti'nin birlik ve beraberliğini bu kalan 33 günde tüm İstanbullu kardeşlerimize tekrar göstereceğiz" dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için partilerin hazırlıkları sürüyor. Bu çerçevede ve 3. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Cevizlibağ'da düzenlenen törenle açıldı. Açılışa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul SKM Başkanı Ömer Faruk Kalaycı, milletvekilleri, milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Programda konuşan İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “AK Parti kadroları olarak kalan 33 günde İstanbul'umuzda 11 milyonu aşkın seçmenimizle 16 milyon İstanbullu hemşerilerimizle her zaman her yerde, herkesle bir araya gelerek çalışmalarımızı koordine edeceğimiz ikinci ve üçüncü bölge seçim koordinasyon merkezimizin açılış programını gerçekleştiriyoruz. Adaylık süreçlerimiz son aşamasına kadar geldi ve tamamlanmış oldu. İstanbul'daki 98 adayımız İstanbul'un yüzü, Milletvekili adaylarımızla 14 Mayıs zaferi için hep birlikte çalışacağız. Öncelikle İstanbul'da aday adaylığı sürecine başvuran bin 379 aday adayı kardeşimize çok teşekkür ediyoruz, partimize gösterdikleri teveccühten dolayı. Yine aynı şekilde bugün bu salonda ikinci ve üçüncü bölge adayları olarak bulunan 98 adayı-BA-Y)mıza da teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum” dedi.

“Bu ekip Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeği olacaktır”

Milletvekili adaylarının başarılı çalışmalara imza atacağını söyleyen Kabaktepe, “Artık er meydanı başlamış. Gecemiz de seçim gündüzümüz de seçim diyerek, Türkiye Yüzyılı'nı kuracak çalışmaları ve kadroları hep birlikte İstanbullularımızla hemhal etmeye gayret edeceğiz. Dün yaptığım açıklamada şunu ifade etmiştim. Demiştim ki işte bu liste, işte bu ekip Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeği olacaktır. Evet, bunu inanarak söylüyorum. 14 Mayıs seçimlerinin sonucunda Cumhurbaşkanımızın yine yeniden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olacağına olan inancımın altını kalın çizgilerle çizdiğimi ifade ederek söylüyorum. 98 adayımızla İstanbul'un yüzüyle, İstanbul'un yüzleriyle yine yeniden Cumhurbaşkanımızı 14 Mayıs'ta Ankara'ya uğurlayacağız” şeklinde konuştu.

Milletin terör örgütlerine karşı olduğunu söyleyen Kabaktepe, “Milletimizin mayasında aşk vardır. Milletimizin mayasında bayrağına karşı sevda, milletimizin mayasında değerlerine karşı büyük bir bağlılık ve umut vardır. Dolayısıyla milletimiz; PKK'yla, DEAŞ'la, YPG'yle bir araya gelip bayrağımızı ve birlikteliğimizi tehdit eden unsurların her zaman karşısında olmuş ve olmaya da devam edecektir. Diğer adayları da, Erdoğan'a rakipliği Erdoğan'a düşmanlığa dönüştürerek kendi değerlerine düşman olma aciziyetine düşmemeye davet ediyorum. Tayyip Erdoğan'a düşman olmak suretiyle bayrağımıza, vatan toprağımıza düşman olacak davranışlara yönelmemeye davet ediyorum. Kıymetli kardeşlerim Erdoğan'a rakip olabilirsiniz. Ancak bu rakiplik milli ve manevi değerler karşısında bulunma durumuna sizi düşürmemeli kanaatindeyiz” cümlelerini kullandı.

“14 Mayıs'ta kutlu zaferimize hayırlı olsun diyoruz”

Seçimin zaferle sonuçlanacağını ifade eden Kabaktepe, “Bundan sonra kalan 33 günde de bu çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. AK Partimiz tüm paydaşlarıyla ve bileşenleriyle milletvekili adaylarımızla, belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla, ilçe teşkilatlarımızla hali hazırda parlamentoda milletvekili olarak devam eden milletvekillerimiz de sahada İstanbullu hemşehrilerimizle Türkiye Yüzyılı'nı nasıl inşa edeceğine dair umutlarını, bilgilerini, başarılarını, yaptıklarını ve yapacaklarını milletimizle paylaşmaya devam edecek. Liderimizin yakın çalışması çalışma arkadaşları olan milletvekillerimizin ve önümüzdeki dönemde de yakın çalışma arkadaşı olacak değerli adaylarımızı sahada en güçlü bir şekilde bir şekilde çalıştıklarını hep birlikte müşahede edeceğiz. Teşkilatımız dinleriz. Her zamankinden güçlü ve ayaktanız. Ve diyoruz ki vakit tamamdır. Vakit 14 Mayıs'ta kutlu zaferimize hayırlı olsun diyoruz. Mesele inanmak ve gayret etme meselesidir. AK Parti'nin çalışkanlığını, AK Parti'nin vizyonerliğini, AK Parti'nin üretkenliğini, AK Parti'nin birlik ve beraberliğini bu kalan 33 günde tüm İstanbullu kardeşlerimizi tekrar göstereceğiz. Ben katılımlarınızdan dolayı her birinize tekrar teşekkür ediyorum. SKM'lerimizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul SKM Başkanı Ömer Faruk Kalaycı ise “Bizler AK Parti teşkilatları olarak binlerce, on binlerce mensubumuzla on beşinci seçim dönemine girdiğimiz şu günlerde uzun süredir sahada aktif ve yoğun bir şekilde sokaklarda ev sohbetlerinde, hanelerde yoğun bir kampanya dönemini aslında çoktan başlatmıştık. Sadece son bir ayda yapmış olduğumuz programlarla İstanbul'dan yüz binlerce seçmenimize dokunduk. El ele, gönül gönüle onlarla birlikte olduk. Özellikle dün akşam itibariyle açıklanan milletvekili adaylarımızın da aramıza katılmasıyla çok daha güçlü bir şekilde gücümüze güç katarak yoğun bir tempoda yine aynı şekilde milletimizle el ele, yüz yüze, gönül gönüle olmaya daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz” dedi.