AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Kökçe, Küçükçekmece'de çocuklarla buluştu

Dönem İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Halime Kökçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Küçükçekmece'de çocuklarla buluştu. Çocuklara oyuncak ve şeker dağıtan Kökçe, onlarla oyunlar da oynadı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında 1, 2 ve 3. bölge milletvekili adayları her gün bir ilçede seçim programları düzenlemeye devam ediyor. Dönem İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Halime Kökçe de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda önce Halkalı'da bulunan Millet Bahçesi'nde çocuklarla buluştu. Burada çocuklara şeker dağıtan vekil adayı zaman zaman onlarla oyun da oynadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı vesilesiyle düzenlediği “Çevre ve Çocuk Şenliği” gün boyu devam etti. Çocuklar hem çevre bilinci ile eğitici oyunlar oynarken hem da doyasıya eğlendiler. Daha sonra Küçükçekmece Gölü çevresindeki parklarda oynayan çocukları ziyaret eden vekil adayı çocuklara oyuncak ve boyama kitabı hediye etti.

“Türkiye çocukların bayramı olduğu tek ülke”

Esnaf ziyaretlerinin ardından 23 Nisan etkinliklerine katıldığını dile getiren Dönem İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Halime Kökçe, “Bugün hem Ramazan Bayramımızın 3. günü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Türkiye, çocukların bayramı olduğu tek ülkedir. Algıya kapılmış bir vatandaş profili yok, emin olun. Sahadaki herkes, güçlü Türkiye bilinciyle nereye oy vereceğinden çok emin. Neye özen gösterirseniz orada refleks sahibi olursunuz. Biz o tatsız olay yaşandığında kasıtlı bir davranış olmadığını söyledik ancak, siz neye ihtimam gösterirseniz o konuya daha dikkatli oluyorsunuz. Bu ülkenin kutsalına mukaddesatına değer veriyorsanız, zaten gözünüz orayı görüyor. Eğer görmüyorsanız orada dikkat eksikliğiniz var. Yani CHP bugüne kadar yaptıkları ile bizi şaşırtmadı. Siz kırk yılın başı Çanakkale'ye giderek o şuura sahip olmuyorsunuz” dedi.