AK Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili adaylarından İSTOÇ'a ziyaret

Bölge milletvekili adayları, 3 binden fazla iş yerinin bulunduğu İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bölge milletvekili adaylarının seçimlere 10 gün kala saha çalışmaları devam ediyor. Milletvekili adayları, Bağcılar'da içerisinde 3 binden fazla dükkan bulunan ve 22 caddeden oluşan, her gün on binlerce kişinin uğrak noktası haline gelen İSTOÇ Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret öncesinde Bağcılar Halk Sarayı'nda milletvekili adayları, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Teşkilatı mensuplarının katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda konuşan Bölge Milletvekili Adayı Halis Dalkılıç, “Bölgeye ziyaret planlandı. 24 tane de ekip oluşturuldu. Ekip başkanlarımız var. Milletvekili adaylarımız var, Kadın Kollarımızdan, Gençlik Kollarımızdan ve İlçe Başkanlarımızdan oluşan 24 ekip olarak her bölgede bir ekip sorumlu olacak. İSTOÇ, sadece İSTOÇ'dan ibaret değil. İstanbul'a, Türkiye'ye, hatta dünyanın belli coğrafyalarına hitap eden bir alışveriş merkezidir. İSTOÇ nasıl ki Bağcılar'a hitap eden bir yer değil ise İstanbul da İstanbul'dan ibaret değildir. İstanbul milletvekili adayları, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları da sadece milletvekili adaylığından ibaret değil. Önümüzde 9 gün var diyebilirsiniz. Bir de şöyle bakalım isterseniz; sandığın gelmesine 210 saat kaldı” dedi.

“'Durmak yok koşmaya devam' diyoruz. Yürümek de yok artık”

İSTOÇ'taki esnafı ziyaret eden Bölge Milletvekili adaylarından Yıldız Konal Süslü ise seçim sürecini değerlendirerek, “Esnaflar toplumun nabzını çok iyi tutarlar ve bakışları çok kıymetlidir. Elbette bize önerileri ve bazı konularda uyarıları oluyor. Fotoğrafın büyüğüne baktıklarında Türkiye için, vatan için, millet için sayın Cumhurbaşkanımızın olmazsa olmaz olduğunu belirtiyorlar. Biz de ‘Durmak yok koşmaya devam' diyoruz. Yürümek de yok artık” diye konuştu.

“Her caddede bir milletvekili adayımızı görebilirsiniz”

İSTOÇ'ta esnaf ziyareti yapan AK Parti 3. Bölge Milletvekili Adayı Rümeysa Kadak, “Bu bizim İSTOÇ'a üçüncü gelişimiz. Tüm teşkilat mensuplarımızla sahadayız. Biz, esnafımızdan çok güzel tepkiler alıyoruz. Özellikle daha önce geldiğimizde aldığımız bazı notlar vardı. Tüm teşkilat mensuplarımız bilirler. Bu notların çoğuyla ilgili bizzat esnaftan olumlu geri dönüş görmek bizi çok mutlu ediyor. Bugün tüm vekillerimizle sahadayız. Beni heyecanlandıran kısım o. 4 buçuk saat boyunca burada olacağız. Tüm milletvekillerimiz 35 parselin her birinde görevlendirilmiş durumda. Bu yüzden İSTOÇ'ta her caddede bir milletvekili adayımızı görebilirsiniz. Esnafımızdan da çok olumlu tepkiler görüyoruz. Bizim için çok kıymetli. Tüm programlarımıza mutlaka esnaf ziyareti yapıyoruz. Bu süreçte de esnaftan daha önce aldığımız bazı yapıcı eleştirilere dair olumlu geri dönüş almak bizi çok mutlu ediyor” dedi.

“Vatandaşımız teşkilatımızdan bile daha coşkulu”

Esnaf ziyaretlerinde bulunan AK Parti 3. Bölge Milletvekili Adayı Halime Kökçe, “Seçim yaklaştıkça sahanın heyecanı yükseliyor. Pazar günü büyük İstanbul mitingimiz var. ‘Yüzyılın mitingi' diyoruz. İnşallah İstanbul'da çok coşkulu bir kalabalıkla 14 Mayıs'ı karşılayacak mitingimizi yapacağız. Bugün İSTOÇ'ta 3. bölgenin tüm milletvekili adayları 24 ekiple bütün adaları dolaşarak esnafımızın halini hatırını soruyoruz, Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyoruz. Hem mitingimize davet ediyoruz hem de desteklerini istiyoruz. Şu an vatandaşımız teşkilatımızdan bile daha coşkulu ve müteyakkız şekilde seçimi bekliyor” diye konuştu.