AK Parti İstanbul Başkanlığı'nda temayül yoklaması yapıldı

Dönem Milletvekilliği Seçimleri için temayül yoklaması yapıldı. İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yoklamaya yoğun bir katılım olduğunu belirterek, "Şu ana kadar belki de İstanbul için en yüksek oranda oy kullanma gerçekleştiği gibi en yüksek müracaatların da olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu ilgiden dolayı da son derece mutluyuz" dedi.

Dönem Milletvekilliği Seçimleri için temayül yoklaması yapıldı. Binlerce AK Partili seçmenin oy kullandığı programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki katıldı. AK Parti İl Binası önünde basın açıklaması gerçekleştiren Özhaseki, oylamaya çok yoğun bir ilginin olduğunu ve şu ana kadarki en yüksek oranda oylama gerçekleştiğini belirtti. Özhaseki, "Bugün burada 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için temayül yoklamasını yapıyoruz. Partimizin senelerdir gelenek haline getirdiği, ileri gelenlerinin oy kullandığı, hangi milletvekilini görmek istiyorlarsa onun lehine işaret buyurdukları bir seçimdeyiz. Çok yoğun bir ilgi var, 8 bin 500 kişiye yakın İstanbullu hemşehrimiz burada oy kullanmak için bize müracaat etti. 1. ve 3. bölge şu ana kadar yüzde 90 civarında oylarını kullandı. Biraz sonra da 2. bölge oyunu kullanacak. Bir başka rekor da özellikle milletvekili olmak isteyen arkadaşlarımızın sayısı. Şu ana kadar teşkilatımıza İstanbul için bin 721 kişi milletvekili olmak için müracaat etti. Arkadaşlarımız bu müracaatlarını yaptılar, teşkilat mensubu arkadaşlarımız da ne düşündüklerini içeride beyan ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"En yüksek müracaatların olduğu bir dönem yaşıyoruz"

Özhaseki, konuşmasına şöyle devam etti:

"İl ve ilçe yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, ana kademede olduğu gibi gençlik ve kadın kollarındaki arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz oylarını kullanıyorlar. Ayrıca mahalle başkanlarımız da bu konudaki iradelerini ortaya koyuyorlar. Şu ana kadar belki de İstanbul için en yüksek oranda oy kullanma gerçekleştiği gibi en yüksek müracaatların da olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu ilgiden dolayı da son derece mutluyuz, hayırlı olmasını diliyorum. Sabah 10.00'da başladık, en son teşkilat görevlisi kardeşimiz oyunu kullanana kadar da oylama devam edecek."