İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yeniden aday olmayacağını açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 24 Şubat Çarşamba günü yapılacak olan AK Parti İstanbul 7.

Olağan Kongresi'nde yeniden aday olmayacağını açıkladı.



Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulunan Şenocak “24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için Durmak Yok Yola Devam!'' ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.