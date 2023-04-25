AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: "14 Mayıs, Türkiye'nin olmasıyla solması arasında bir seçim”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Türkiye'nin olması için gayret edenler var. Solması için gayret edenler var. Koskoca bir gemi yapmışız. ‘O gemiye ne gerek var?' diyen insanlar var. Bu memlekette bombalar patlamıyorsa terör saldırıları olmuyorsa Suriye'de ve Irak'ta yaptığımız operasyonlara mecburuz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 14 Mayıs seçimine doğru saha çalışmalarına Bayrampaşa ilçesinde devam etti. İlk olarak ‘Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ne ziyaret gerçekleştiren Kabaktepe, dernekte bulunan vatandaşlarla bir araya geldi. Programının sonunda Mega Center'da esnafla buluşan Kabaktepe'ye, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayları Ahmet Bilal Kıymaz ve Kemal Oğuz Kıdil eşlik etti.

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi “Evinize hoş geldiniz” diyerek karşılayan Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Adnan Şahinler, “Bizi her zaman desteklediniz. Etkinliklerimizde bizimle beraber oldunuz. Rumeli camiası adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Mührü doğru yere basmanızı sizden rica ediyorum”

Rumeli camiasından AK Parti'ye destek isteyen Şahinler, “Lütfen, rica ediyorum. Elinizi kalbinize koyun. Ona göre çocuklarınızın geleceğini düşünerek ikinci yüzyılda yine gönlünüzden geçeni yapın. Mührü doğru yere basmanızı sizden rica ediyorum. Çünkü bu çok önemli bir seçim” diye konuştu.

"Türkiye'nin olması için ve solması için gayret edenler var"

Seçimler hakkında konuşan Osman Nuri Kabaktepe, "Önümüzde bir tercihimiz var. İl başkanı olarak şunu söylüyorum. '14 Mayıs Türkiye'nin olmasıyla solması arasında seçim' sloganı da koyabiliriz. Türkiye'nin olması için gayret edenler var. Solması için gayret edenler var. Partilerden bağımsız söylüyorum. Koskoca bir gemi yapmışız. ‘O gemiye ne gerek var?' diyen insanlar var. Bu memlekette bombalar patlamıyorsa terör saldırıları olmuyorsa Suriye'de ve Irak'ta yaptığımız operasyonlara mecburuz. Birisi çıkıyor diyor ki; ‘Askerimizin Suriye ve Irak'ta ne işi var? Biz gelir gelmez o askerleri oradan çekeceğiz'. Birisi diyor, ‘Tayyip Erdoğan'ın yaptığı yatırımlar israftır. Ben söylüyorum. Ya ‘israf' kelimesinin sözlükteki karşılığını bilmiyorsun ya da bu memleketin gelişmesini istemiyorsun. Havaalanı, köprüler, hastaneler, yollar mı israf? 80 ile üniversite açılmış. Onlar mı israf?” şeklinde konuştu.

“Bayrağımızın ilelebet gönderde kalması için çalışmaya devam edeceğiz”

Rumelilere seslenen Kabaktepe, “İstanbul'un güzelliği de iyiliği de bizim Saraybosna'yı, Üsküp'ü, Arnavutluk'u, Manastır'ı, Selanik'i unutmamızla doğru orantılıdır. Tarih ve kimlik insanın hem geçmişi hem de bugünüyle barışmasıyla doğru orantılıdır. Biz bugün böyle bir ana vatan içerisinde Türkiye'nin kuzeyinde, güneyinde, batısında ve doğusundaki Evlad-ı Fatihanlar olarak bir araya geldik. Hem oradaki akrabalarımızı, komşularımızı unutmayacağız. Hem de ana vatanımızda bayrağımızın ilelebet gönderde kalması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Biz Rumelili hemşerilerimizle beraber bu yola devam ediyoruz”

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ise, “Biz, Rumelili hemşerilerimizle beraber bu yola devam ediyoruz. Etmeye de mecburuz. Bunun başka çıkar yolu yok. Bugün burada Rumeli'yi temsil edecek olan milletvekili adaylarımız inşallah hem Bayrampaşa'yı, hem Rumeli'yi, hem de 2'nci bölgeyi temsil edecekler. Burada iki tane adayımız var. Ben biliyorum ki; Rumeli coğrafyası, dünya lideri Cumhurbaşkanımızla beraber ilk günden bugüne kadar maddi ve manevi desteklerle birlikte orada bulunan başta Boşnak, Arnavut ve Türk kardeşlerimizin dimdik ayakta durmalarına sebebiyet verdi. Yapmış olduğu anlaşmalarla ve yapmış olduğu yatırımlarla Türkiye Cumhuriyeti, Rumeli ile nasıl bir köprü görevi görmüş ise bu milletvekillerimiz de inşallah Bayrampaşa ve Rumeli coğrafyasıyla Türkiye'yi bir köprü olarak temsil edeceklerdir” dedi.

“Bir soğana, bir patatese bu ülkeyi değiştirecek miyiz?”

Mega Center Site Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altınkılıç, “Bu, yüzyılın seçimidir. Ülkemizin tarafında mı olacağız, yoksa gerçekten işin ehli olmayan insanlara ülkeyi bu kadar kazanımlardan sonra bırakacak mıyız? Bir soğana, bir patatese bu ülkeyi değiştirecek miyiz? Bu çok önemli. Onun için herkes bir arkadaşıyla görüşecek” dedi.

“Savunma sanayinde tekerleğini yapamayan bir ülkeden uçağını yapan bir ülke haline geldik””

Mega Center ziyaretinde konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “20 yıl içerisinde Türkiye'de 2 bin dolarlardan 10 bin dolarlara çıkan bir gelire sahip olduk. 30 milyardan 250 milyarlara çıkan dış ticaret hacmine sahip olduk. 150 milyardan 1 trilyona giden bir ticaret hacmine sahip olduk. Savunma sanayinde tekerleğini yapamayan bir ülkeden bugün uçağını yapan bir ülke haline geldik” dedi.