AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: “AK Parti belediyecilikte bir markadır”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kağıthane'de 22 branşta düzenlenecek olan yaz spor okullarının açılışında yaptığı konuşmada, “AK Parti belediyecilikte bir markadır. Kağıthane de bu markanın en güzel incilerinden bir tanesi” dedi.

Kağıthane Belediyesi tarafından 2022 Yaz Spor Okullarının açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Hasbahçe Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen açılış törenine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin katıldı. Çocuklar, gençler ve yetişkinler olmak üzere 10 binin üzerinde vatandaşın yaz tatilinde sağlıklı ve güçlü kalmaları, spor ahlakıyla yetişmeleri, yeni arkadaşlar edinmeleri için Yahya Kemal ve Hamidiye Mahallelerinde bulunan spor tesislerinde 22 farklı branşta sportif eğitimler hazırlanıldı. Yüzme, tenis, badminton, modern ve geleneksel okçuluk, satranç, voleybol, buz pateni, basketbol, futbol, hentbol, taekwondo, karate, güreş, masa tenisi, jimnastik, futsal, atletizm, boks, dart, engelli basketbol ve engelli yüzme gibi alanlarda eğitimler verilerek bireylerin ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde etmesi amaçlanıyor.

“AK Parti belediyecilikte bir markadır”

AK Parti belediyelerinin yaz spor okullarında önemli rol aldıklarını söyleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “AK Parti belediyecilikte bir markadır. Kağıthane de bu markanın en güzel incilerinden bir tanesi. Okullar tatile girdi. Yazın çocukların hem sporla olan ilgilerini güçlendirmek hem yaz tatillerini en verimli şekilde geliştirmek hem bedensel hem ruhsal hem fiziksel hem de zihnen gelişimlerine katkıda bulunmak için yaz spor okullarında belediyeler öncülük ediyorlar. Bunun en güzel örneklerinden birini de Kağıthane Belediyesi'nin öncülüğünde açılışını yaparak görüyoruz. 10 binlerce çocuk bu yaz, spor okullarında hizmet alacaklar” açıklamasında bulundu.

“Yaz okullarıyla 2 ay boyunca çocuklarımızla beraber olacağız”

Yaz okullarına kayıt yapanların fazla olduğunu belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Okullar kapanır kapanmaz çocukların kayıtlarını aldık ve Kağıthaneli hemşehrilerimiz yoğun bir şekilde teveccüh gösterdiler. 6 yaşından başlayarak 18 yaşına kadar olan çocuklarımız 22 ayrı branşta eğitim alacaklar. Buz pateninden yüzmeye, masa tenisinden futbola, basketbola, hentbola, voleybola kadar olan branşlarda eğitim alacaklar. Yazı da güzel bir şekilde geçirecekler. Hem çocuklarımızın salgın döneminden sonraki yaz spor okullarına olan sevgisini görmüş olduk hem ailelerimizle beraberiz. 2 ay boyunca çocuklarımızla beraber olacağız” şeklinde konuştu.