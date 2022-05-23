AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: “İstanbul'da öğrenci abonman ücretlerine yüzde 40'lık zam geri çekildi”

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti ve MHP Grubu'nun teklifiyle öğrenci kartlarına yapılan yüzde 40'lık zammın geri alınmasına ilişkin karar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vetosunun ardından ısrar karar olarak tekrar meclise sunuldu. CHP ve İYİ Parti'nin “Hayır” oyuna rağmen oy çokluğuyla tekrar kabul edilen karara ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “İşin peşini bırakmadık, gençlere verdiğimiz sözü tuttuk. Cumhur İttifakı'nın takibi ve ısrarı ile İstanbul'da öğrenci abonman ücretlerine yapılan yüzde 40 ulaşım zammı geri çekildi. Sevgili gençler hayırlı olsun” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı oturumu Saraçhane'de gerçekleştirildi. Meclisin ana gündem maddelerinden biri olan öğrenci kartlarına yapılan zammın geri alınmasına ilişkin teklife dair öğrencileri sevindirecek karar çıktı. İBB yönetimi tarafından geçtiğimiz nisan ayında toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapılmıştı. AK Parti ve MHP Grubu tarafından hazırlanan teklifle yüzde 40'lık zammın öğrenci biletlerinde geri çekilmesi, zam oranı kadar İBB'nin sübvanse etmesi talep edilmişti. İBB Meclisi'ne sunulan teklif, CHP ve İYİ Parti'nin “Hayır” oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edilmişti. Ancak meclis kararı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilerek meclise iade edilmişti. Bugün gerçekleştirilen İBB Meclisi mayıs ayı oturumunda ilgili teklif Cumhur İttifakı tarafından ısrar karar olarak yeniden meclise sunuldu. Israr karar teklifi, CHP ve İYİ Parti'nin “Hayır” oyuna rağmen yine oy çokluğuyla kabul edildi.

“Gençlere verdiğimiz sözü tuttuk”

Konuyla ilgili AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe açıklama yaptı. Gençlere verdikleri sözü tuttuklarını vurgulayan Kabaktepe, “İşin peşini bırakmadık, gençlere verdiğimiz sözü tuttuk. Cumhur İttifakı'nın takibi ve ısrarı ile İstanbul'da öğrenci abonman ücretlerine yapılan yüzde 40 ulaşım zammı geri çekildi. Sevgili gençler hayırlı olsun" dedi.

Tekrar veto hakkı yok, karar uygulanmak zorunda

AK Parti ve MHP Grubu'nun oylarıyla İstanbul'da aylık öğrenci abonman 109 TL'den 78 TL'ye indi. 3,74 TL'ye yükseltilen öğrenci tek geçiş ücreti de zam öncesi tek geçiş ücreti olan 2.67 TL'ye geri çekildi. Söz konusu kararı İBB Başkanı'nın tekrar veto yetkisi bulunmuyor ama yürütmeyi durdurma talebi ile mahkemeye başvuru hakkına sahip. Ancak meclisin ısrar kararı, ilgili mahkemenin vereceği karara kadar uygulanmak zorunda. Dolayısıyla İstanbul'da öğrenci biletlerine uygulanan yüzde 40'lık zam oranı bu gece itibarıyla geri çekilecek.