AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: “Siyasi kundakçılık yapmayın”

Doğal afetlerin kişisel hesaplara malzeme yapılamayacak kadar önemli olduğunu söyleyen Kabaktepe, “Bir doğal afet meydana geldiği vakit ‘Nasıl faydalı olabilirim?' düşüncesiyle bir araya gelmek esastır. Bu durumu bir takım kişisel hesaplara, siyasal manevralara, politik yönlendirmelere malzeme etmenin millete bir faydası yoktur. Yangınların söndürülmesi için güç birliği yapılması gereken bir süreçte, politik kariyerperestliğe teslim olup siyasi kundakçılık yapmayın” dedi.

Türkiye son günlerde pek çok farklı noktada eş zamanlı olarak orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Orman yangınlarını söndürmek için imkanlar seferber edilirken havadan ve karadan müdahaleler aralıksız sürüyor. Vatandaşlar da bu süreçte ellerinden gelen katkıyı sağlamaya gayret ederken AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe orman yangınları üzerinden muhalefet parti temsilcilerinin tutumunu eleştirdi.

“Devletimiz tüm zararları telafi edecek güçtedir”

Kabaktepe, Arnavutköy'de ilçe genelinde sokakları gezip vatandaşlarla, esnafla bir araya gelip sohbet etti. Ardından ilçe başkanlığı ve belediye başkanlığını da ziyaret eden Kabaktepe, teşkilat mensuplarına hitap etti. Orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kabaktepe, “Son günlerde meydana gelen orman yangınları hepimizi derinden üzüyor. Ciğerlerimizi yakan orman yangınlarını söndürmek için mücadele eden devletimizin tüm yetkililerine, personellerine, gönüllü vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Doğal afette şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Halihazırda yangınları söndürmek için canla başla mücadele eden tüm kardeşlerimize Rabbim'den kolaylıklar temenni ediyorum. Bu süreçte evi, malı, mülkü, mahsulü zarar gören vatandaşlarımızı hiç tereddüt etmesin, devletimiz tüm zararları telafi edecek güçtedir” dedi.

“Politik kariyerperestlik uğruna topluma fitne ekmeyin”

Doğal afetlerle mücadelede devlete ve millete faydalı olma düşüncesinin öncelikli olması gerektiğini ifade eden Kabaktepe, “Bir topluluğun başına bir doğal afet geldiği zaman o topluluğun bileşenlerinin, ‘Bu doğal afetin üstesinden nasıl gelebiliriz?' düşüncesiyle bir araya gelip hareket etmesi gerekir. Bu durum; bir takım kişisel hesaplara, siyasal manevralara, politik yönlendirmelere malzeme edilemez. Yangınların söndürülmesine katkı sağlamak yerine politik kariyerperestliğe teslim olup siyasi kundakçılık yapmayın. Bu yangınları siyasi menfaatlerine alet edenlere politik kariyerperest, bu amaçla toplumun arasına fitne tohumu ekenlere de siyasi kundakçı diyoruz. Sorumluluk bilinciyle hareket eden ülkemizin tüm bileşenlerine, siyasi parti temsilcilerine, STK'lara teşekkür ederken bu şuurla hareket etmeyenlere de ‘El insaf' diyoruz” ifadelerini kullandı.