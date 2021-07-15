AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: “Türkiye, tek millet tek yürek olmaya devam edecek”

yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Kabaktepe, “Türkiye bağımsızlık yolunda büyümeye, özgürleşmeye devam edecek. Türkiye tek millet tek yürek olmaya devam edecek” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Kabaktepe, “2 duyguyu birden yaşıyoruz. Birincisi, yerel iş birlikçilerin uluslararası güçlerle bir araya gelerek Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye çalıştıkları bir gündü, darbe girişimiydi. Bu darbe girişiminin olması, vatandaşlarımızın şehit edilmesi, gazi olması bizi çok üzüyor. Ama bu darbe girişimine karşı, Türkiye'nin serüvenini engellemek isteyenlere karşı milletimizin sevdasıyla, vatan, ezan ve bayrak aşkıyla direnişi ve Türkiye'nin özgürlüğünü yeniden teslim almış olmasını yaşamış olmak da bizi sevindiriyor” dedi.

“Türkiye bağımsızlık yolunda ilerlemeye devam edecek. Türkiye büyümeye, özgürleşmeye devam edecek. Türkiye tek millet tek yürek olmaya devam edecek” diyen Kabaktepe, “İbn-i Haldun'un dediği gibi, ‘Coğrafya kaderdir'. Bu coğrafyada binlerce yıldır adaletle, hakla, hakkaniyetle gösterdiğimiz mücadeleyi devam ettirirken bu ve benzeri darbe girişimleri, ülkemizi ve milletimizi bölmeye dönük birtakım gelişmeler geçmişte de olmuştu. 15 Temmuz'da da bunu yaşadık. Bundan sonra da buna yeltenenlere verilen en son cevaptır. Cumhurbaşkanımızı deyişiyle diyoruz ki, Türkiye'yi bölemezsiniz, bayrağımızı indiremezsiniz, devletimizi yıkamazsınız, ezanımızı susturamazsınız. Bu çağrıyı tekrar 15 Temmuz Şehitler Anıtımız da ifade etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kabaktepe, “Bu topraklarda, kötülük, çirkinlik, zulüm, adaletsizlik hakim olmayacak. Bu millet kendi kararlarını kendi hür ve özgür iradesiyle alacak. Şehitlerimizin ruhu şad olsun diyorum. Gazilerimize teşekkür ediyorum. O gün milyonlarca vatandaşımız dışarıya çıkarak birlik, beraberlik ve demokrasimize sahip çıktı. Vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ülkemizin tekrar öyle bir gün yaşamaması temennisinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.