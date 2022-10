AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe yaralı madencileri ziyaret etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralı madencileri ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklamada bulunan Kapaktepe, “Millet olarak bu süreci en iyi şekilde atlatacağımızı düşünüyorum” dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen yaralı madencilerin tedavileri sürüyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, hastanede tedavisi devam eden madencileri ziyaret etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit'ten yaralıların durumu hakkında bilgi alan Kabaktepe, daha sonra ailelerle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kabaktepe, “Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Bartın'da meydana gelen kazada şehit olan 41 madencimize Allah rahmet etsin. Bartın'ımızın, şehit ailelerimizin, milletimizin başı sağ olsun. Kazanın olduğu gün yaralı 6 madencimiz Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirildi. Yaralılar burada tedavi altında. Konuyla alakalı hastane başhekiminden bilgi aldık. Tıbbın getirdiği imkanlar dahilinde her türlü tedbir ve her türlü uygulama yapılıyor. Yaralı kardeşlerimizin kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Bu günler aynı zamanda bizim dayanışmamızı sağlayan acıları paylaşarak hafifleteceğimiz, birbirimize destek vereceğimiz günlerdir. Sabır ışığıyla hem dayanma gücümüzü hem de bu ve benzeri olayların yaşanmaması için atılması gereken adımlar noktasında önemlidir. Gerekli tedbirleri bugüne kadar almaktan çekinmeyen bakanlıklarımız ve kurumlarımız bundan sonra da bu olayın vesilesiyle yapılacak araştırmalar, incelemeler neticesinde her türlü adımı atmaktan, her türlü tedbiri almaktan da çekinmeyecektir. Burada 40'ın üzerinde Bartın'dan gelen hasta yakını var. Onların hastaları beklerken geçirdikleri süreyi güzel geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız. Millet olarak bu süreci en iyi şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Kazalar ülkemizde birçok farklı alanda yapılan incelemeler sonucunda alınan tedbirler, bu ve benzeri hadiseleri minimize etmemize neden oldu. Cumhurbaşkanımız dün Bartın'da yaptığı açıklamalarda bu konu ve benzeri konularla ilgili görüşlerini ve yapılacak adımlarla ilgili işaretleri de vermiş oldu. Tekrar baş sağlığı diliyoruz. Rabbim şifa versin” dedi.