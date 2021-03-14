AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 112 Acil Merkezini ziyaret etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Bakırköy'de bulunan 112 Acil Merkezini ziyaret ederek, çalışanların Tıp bayramını kutladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Bakırköy'de bulunan 112 Acil Merkezini ziyaret etti. Bu akşam 23.30'da gerçekleşen ziyarette, Osman Nuri Kabaktepe 112 çalışanlarıyla görüştü Merkezin komuta, ulaştırma ve hasta nakil birimlerinde incelemelerde bulundu. Kabaktepe 112 çalışanlarının hepsine çiçek verdi ve Tıp Bayramlarını kutladı.

“İstanbullular adına ben size teşekkür ediyorum”

Ziyaret sırasında 112 çalışanlarıyla birlikte çay içen ve sohbet eden Kabaktepe ”İnsana yardım etmek için insanı kurtarmak için giden onun için hastalanmayı göze alan bir sağlık çalışanına karşı gösterilen kelimeyle bile şiddetin gönlümüzü çok acıttığının altını çizmek istiyorum. Tıp bayramı vesilesi ile de İstanbul'umuzun en büyük yükün çeken sağılık sistemimizin en büyük yükünü çeken acildeki arkadaşlarımızla kısa süreli de olsa bir çay içmek istedik. Sizlere minnettar olduğumuz tekrar ifade etmek için buraya geldik. Görev tanımınızın fevkalade üstünde işler yapıyorsunuz. İstanbullular adına ben size teşekkür ediyorum. Sizin şahsınızda tüm sağlık çalışanlarımızn tıp bayramının kutluyorum. Bu 14 Mart'ımız sağlık çalışanlarının her türlü imkana en üst düzeyde kavuştuğu, her türlü sözlü veya fiili şiddetin son bulduğu bir gün olmasını temenni ediyorum.“ şeklinde konuştu.