AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: "Gün birlik olma, Türkiye için tek yürek olma günüdür”

Kabaktepe, "Deprem bilimcilerinin ifadesiyle dünya tarihinin en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıyayız. Belediyelerimiz ve İstanbul Teşkilatımız tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. İlk günden beri yardımlarımız sürüyor. Gün; birlik olma, Türkiye için tek yürek olma günüdür" dedi.

Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10 ilde etki gösteren 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için İstanbul da seferber oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, deprem bölgelerine yardım ulaştırmak için ilk andan itibaren çalışan AK Partili İlçe Belediyelerini ve 39 ilçe teşkilatını ziyaret etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Kabaktepe, yardımların kesintisiz devam edeceğini belirtti.

"Dünya tarihinin en büyük afetlerinden biri"

Bahçelievler Belediyesi'nin yardım faaliyetlerini incelendikten sonra açıklamalarda bulunan Kabaktepe, "Öncelikle depremde hayatını kaybeden tun kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hakikaten dünya tarihinin en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıyayız. Ülkemizin 6'da 1 nüfusunun, yaklaşık 14 milyon vatandaşımızın etkilendiği, yüzölçümü olarak ülkemizin 7'de 1'inin, yani 100 bin kilometre karesinde etki gösteren bir depremle karşı karşıyayız. 7'si Büyükşehir olmak üzere 10 ilimizde depremi yaşadık. Bu kadar geniş coğrafyada meydana gelmiş olması hasebiyle dünya tarihinin en büyük afetlerinden biri diyebiliriz” dedi.

"Tüm imkanlarımızı seferber ederek depremin etkilerini silmeye çalışıyoruz"

Tüm imkanların seferber edildiğini belirten Kabaktepe, "Devletimiz, milletimiz afetin başladığı ilk andan itibaren deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 14 bakanımızın sahada. AFAD'ımız, tüm STK'larımız, belediyelerimiz, teşkilatlarımız sahada. Tüm imkanlarımızı seferber ederek depremin etkilerini silmeye çalışıyoruz. Hakikaten Türkiye, deprem bölgesi için tek yürek oldu. Bu gayreti gösteren başta STK'larımıza, milletimize, 16 milyon İstanbulluya, tüm belediyelerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Kabaktepe, "Gün; birlik olma günüdür. Gün; 'ama'sız, 'fakat'sız bir kardeşimizi daha nasıl ısıtabiliriz, bir kardeşimizi enkazın altından daha erken nasıl çıkartabiliriz diye gayret etme ve tek ses olma günüdür. Türkiye tek ses, tek yürek, tek bir nefes, tek bir beden , tek bir vücut olarak Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle, milletimizin inancı ve desteğiyle bu depremin yaralarını da sıkı bir şekilde saracaktır. Şuan İstanbul'da bir çok ilçemize uğradık. 39 ilçemizde, 81 ilimizde milletimiz tüm gücüyle deprem bölgesine yardım ulaştırmak için gönüllü olarak destek veriyor. Bu milletimizin birlik ve beraberlik gücüdür" ifadelerini kullandı.