AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Alan: "Bu seçimden de zaferle çıkacağız"

Bölge Milletvekili Adayı Nurettin Alan, seçim çalışmaları kapsamında Kartal'da cami cemaatiyle, namaz sonrası sohbet edip çay içti. Alan daha sonra ilçede bulunan ilkokul ve ortaokulu ziyaret ederek müdür ve öğretmenler ile sohbet etti.

Bölge Milletvekili Adayı Avukat Nurettin Alan, Kartal'da vatandaşlar ile bir araya geldi. Yavuz Selim Camii'nde öğle namazını kılan Alan, namazın ardından Cami cemaatiyle sohbet etti, birlikte çay içti. Sohbette AK Parti'nin bu seçimden de zaferle çıkacağını belirten Alan, AK Parti tarafından yapılan icraatlara da değindi. Cami cemaati de Alan'a desteklerini iletti.

Nurettin Alan daha sonrasında ilçede bulunan Teğmen Burak Evirgen İlkokulu ile Yavuz Selim Ortaokulu'nu ziyaret etti. Alan, okul yönetimi ve öğretmenlerin talep ve isteklerini dinleyerek kendileriyle bir süre sohbet etti.