AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Arkan: “Sıkılmadık el, çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacağız”

Bölge Milletvekili Adayı Ramazan Arkan, seçim çalışmaları dolayısıyla Bağcılar'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kararsız seçmeni ikna eden Arkan, "Sıkılmadık el, çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacağız” dedi.

Bölge Milletvekili Adayı Av. Ramazan Arkan, seçim çalışmaları çerçevesinde Bağcılar'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Arkan, seçim çalışmalarını sürdürürken sokakta sohbet ettiği kararsız seçmenleri ise AK Parti'ye oy vermeleri için ikna etti. Arkan, ilk kez oy kullanacak gençle de sohbet ederek, “Avukat Ramazan Arkan ben, İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı olarak biz saha çalışmalarına başlamadan önce Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın azmi ve kararlılığını örnek alarak saha çalışmalarımıza başladık. Saha çalışmalarımızda kendimize şu ilkeyi baz aldık; sıkılmadık el, çalınmadık kapı, dokunulmamış yürek kalmayana kadar çalışacağız ve çalışmaya devam edeceğiz. Allah'a çok şükür şu anda geldiğimiz durum çok iyi bir durumdayız. Kararsız vatandaşlarımız vardı, bunları ikna etmeye çalışıyoruz. Şu anda arkadaşım Ramazan, benim adaşım, kararsız bir seçmenimizdi. Genç arkadaşım ilk defa oy kullanacak. Kendisi kararını verdi şu an. Kararsızdı, onu ikna ettik. İstanbul mitingi çok güzeldi. İstanbullu vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz, bizi yalnız bırakmadılar. Cumhurbaşkanımızı, milletvekili adaylarımızı yalnız bırakmadılar. Bugün bir liderimiz var, Recep Tayyip Erdoğan. Allah başımızdan eksik etmesin. Biz ülkeye geldiğimizde Cumhurbaşkanımız devir aldığında 2001'de ülkemiz IMF batağındaydı. Sayın Cumhurbaşkanımıza vatandaşlarımızın sevgisi her zaman çok yüksek. Allah onu başımızdan eksik etmesin. İnşallah 14 Mayıs'ta da en iyi şekilde kendisini destekleyip yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz. 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çoğunluğu sağlayıp meclisteki yerimizi alacağız” diye konuştu.