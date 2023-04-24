AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Halis Dalkılıç: "Türkiye'nin geleceği terör örgütleri ile pazarlık konusu olamaz"

AK Parti İstanbul Milletvekili olan ve yeniden aday gösterilen Halis Dalkılıç, “Türkiye'nin geleceği terör örgütleri ile pazarlık konusu olamaz. Milletimiz bunu çok iyi görüyor ve sokakta karşılaştığımız vatandaşlarımız bunu bize söylüyor” dedi.

AK Parti milletvekili adayları 14 Mayıs seçimlerine 20 gün kala vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. İstanbul AK Parti'den 25. 26. ve 27 dönem milletvekili adayı olan Halis Dalkılıç da 28. dönem milletvekili adayı olarak bu kapsamda vatandaşları ziyaret edip sorunlarını dinledi. Bağcılar'da esnaf ziyaretinde bulunan Dalkılıç, 14 Mayıs seçimlerinin kritik bir öneme sahip olduğunu ve vatandaşların oy kullanırken terör yandaşlarının yanında olmamaları gerektiği konusunda hatırlatma yaptı. Bağcılar'da seçim çalışmaları kapsamında Yenigün Mahalle Muhtarlığı ve sağlık ocağı ziyareti ile başlayan program, ev ziyaretleri ile devam etti. Daha sonra Bağcılar'da sokak sokak gezerek seçmen ile buluşan Dalkılıç vatandaşlardan güvenoyu aldı.

“Türkiye'nin geleceği terör örgütleri ile pazarlık konusu olamaz”

AK Parti 28. Dönem Milletvekili Adayı Halis Dalkılıç burada yaptığı konuşmada, “Muhteşem işler başarmış bir ülkeyiz. TCG Anadolu gemimiz bizim büyük bir gururumuzdur. Türkiye'nin geleceği terör örgütleri ile pazarlık konusu olamaz. Milletimiz bunu çok iyi görüyor ve sokakta karşılaştığımız vatandaşlarımız bunu bize söylüyor. Türkiye'nin her alanda verdiği mücadeleyi milletimiz görüyor. Milletimizin geleceği pazarlık masalarında konuşulamaz. Bazıları sosyal medya mecralarından geldik, gidiyoruz şamatası yapıyorlar. Millet bunlara inansaydı 21 yıldır AK Parti iktidarda olmazdı. Eksiklerimiz olabilir ancak hepsinin üstesinden gelecek projeler yapmaya devam ediyoruz” dedi.